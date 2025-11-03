DE
FR
Abonnieren

«Bin vom Entscheid überrascht»
Pia Sundhage ist nicht mehr Trainerin der Frauen-Nati

Lange war unklar, ob der bis Ende 2025 laufende Vertrag der Trainerin der Schweizer Frauen-Nati verlängert wird. Nun sorgt der Verband für klare Verhältnisse: Er trennt sich per sofort von Pia Sundhage.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Verlässt die Schweizer Frauen-Nati: Trainerin Pia Sundhage.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

  • Pia Sundhage nicht mehr Trainerin der Schweizer Frauen-Nati, Vertrag endet
  • Sundhage erreichte Viertelfinal bei Heim-EM 2025, löste landesweite Euphorie aus
  • 25 Spiele als Trainerin, Qualifikation für WM 2027 beginnt im März
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Pia Sundhage (65) ist nicht mehr länger Trainerin des Schweizer Frauen-Nati. Dies gibt der Schweizerische Fussballverband am Montagabend bekannt und klärt damit die offene Frage rund um die Zukunft der schwedischen Trainerin bei der Frauen-Nati. Der noch bis Ende Jahr laufende Vertrag von Sundhage wird nicht verlängert. Über ihre Nachfolge werden keine Angaben gemacht.

Als Begründung für diesen Entscheid gibt der Fussball-Verband den laufenden Weiterentwicklungsprozesses der Frauen-Nati an. «Es ist Zeit, mit angepassten Strukturen neue Impulse zu setzen und die Strategie 2026-2030 mit einem klaren Fokus auf die Nachwuchs- und Talentförderung und einer angepassten Spielphilosophie konsequent umzusetzen. Dabei soll die neue Nationaltrainerin beziehungsweise der neue Nationaltrainer auch eine zentrale Rolle im Bereich der Nachwuchsförderung übernehmen», lässt sich Frauenfussball-Direktorin Marion Daube zitieren.

EM-Euphorie und Abstieg

Sundhage zeigt sich über den Entscheid weniger erfreut: «Ich hätte diese Reise gerne fortgesetzt. Ich bin über den Entscheid des SFV überrascht, respektiere ihn aber. Ich wünsche dem Team und dem Schweizer Fussball nur das Beste.»

Die Schwedin ist seit Januar 2024 Trainerin der Frauen-Nati und stand seitdem 25 Mal an der Seitenlinie. Unter ihrer Leitung erreichte die Nati an der Heim-Europameisterschaft 2025 den Viertelfinal und löste damit eine landesweite Euphorie aus. Kurz davor mündete allerdings eine sieglose Nations-League-Kampagne im Abstieg aus der A-Liga. Auch war die Vorbereitung auf die Heim-EM von Nebengeräuschen begleitet: Nati-Spielerinnen beklagten sich im Juni über körperlich zu harte Trainings.

Sundhage singt und die Spielerinnen tanzen
1:30
Nati-Party auf dem Bundesplatz:Sundhage singt und die Spielerinnen tanzen

Der nächste Zusammenzug der Frauen-Nati steht Ende November an – ohne Pia Sundhage an der Seitenlinie. Allfällige Testspielgegnerinnen sind noch nicht bekannt. Im kommenden Februar beginnt dann die Qualifikationskampagne für die Weltmeisterschaft 2027.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)