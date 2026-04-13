Calligaris über Italiens WM-Out

Die Nati-Verteidigerin Viola Calligaris hat neben dem Schweizer auch den italienischen Pass. Die Juve-Spielerin erzählt, wie sie in Turin das WM-Out von Italiens Männern miterlebt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italien verpasst zum dritten Mal in Folge die Männer-WM 2026

Viola Calligaris hofft auf eine Wende, ihr Juve-Vertrag läuft aus

Frauen-WM 2027: Italien drohen Playoffs, Schweiz mit entscheidenden Spielen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Das WM-Aus von Italien in den Playoffs vor zwei Wochen gegen Bosnien-Herzegowina hat hohe Wellen geschlagen und das Land des Calcio einmal mehr in eine Depression gestürzt. Zum dritten Mal in Folge findet eine Männer-WM ohne den vierfachen Weltmeister statt.

Auch Nati-Verteidigerin Viola Calligaris (30) litt mit ihren Juve-Teamkolleginnen mit. «Das ganze Team hat zusammen das Spiel geschaut, und das Ganze hat meine Teamkolleginnen natürlich schon sehr betroffen gemacht.» Italien lebe für den Fussball, aber momentan laufe es nicht so, wie es sich die Leute wünschen würden. «Sogar bei den Mitarbeiterinnen im Nagelstudio, die sich überhaupt nicht für Fussball interessieren, wurde darüber diskutiert.»

Vertrag mit Juve läuft aus

Auch Calligaris selbst hat einen engen Bezug zu Italien. Ihr Grossvater stammt aus dem Belpaese, und auch sie besitzt den italienischen Pass. Und seit bald zwei Jahren spielt die Obwaldnerin bei Juventus Turin. «Mein Temperament ist südländisch, meine Exaktheit und Verlässlichkeit schweizerisch», sagte die Verteidigerin einst zu Blick.

Wie viele Italienerinnen und Italiener wünscht sich auch Calligaris, dass nun das Ende der Negativserie erreicht ist und eine neue Ära beginnt. «Ich hoffe, sie machen einen Schritt nach vorne und fahren nicht die gleiche Schiene weiter», so die Verteidigerin, deren Vertrag bei Juve Ende Saison ausläuft. Ob Calligaris in Italien bleibt, steht in den Sternen. «Ich bin offen für alles.»

Auch Italienerinnen in Rücklage

Die nächste Chance für eine italienische WM-Teilnahme bietet sich 2027 bei der Frauen-Endrunde in Brasilien. Allerdings sind die Italienerinnen, die in der Liga A der Nations League spielen, im Kampf um das direkte WM-Ticket im Vergleich mit Schweden und Dänemark bereits in Rücklage, womit auch den EM-Halbfinalistinnen von 2025 der Gang in die Playoffs blüht.

Dort könnte es je nach Auslosung zum Duell mit der Nati kommen – allerdings erst in der zweiten Runde, sollte die Schweiz ihre Gruppe als Siegerin abschliessen. Ob sie das tut, wird sich sehr wahrscheinlich in den beiden Duellen gegen die Türkei am Dienstag in Zürich und am Samstag in Sinop entscheiden.

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