Bittere Nachricht aus dem Schweizer Camp in Magglingen: Laut Blick-Informationen hat sich Ramona Bachmann (34) am Mittwoch im Training schwer am Knie verletzt. Die genaue Diagnose der laufenden Untersuchungen steht noch aus. Klar aber ist: Bachmann wird die am 2. Juli beginnende Heim-EM verpassen.

Für die Nati ist das ein herber Schlag, gehört doch die Stürmerin von Houston Dash zu den erfahrensten und technisch besten Spielerinnen im Kader von Pia Sundhage (65). Zuletzt gab es allerdings eine grosse Kontroverse um ihren Fitnesszustand.

Während Nati-Trainerin Sundhage am Montag sagte, dass ihre Nummer 10 noch nicht fit sei, und deswegen zuletzt in der Nations League auf sie verzichtete, erklärte Bachmann, sie fühle sich fit, befinde sich aber im Übertraining, weshalb sie am Dienstag zwecks Belastungssteuerung im Training auch nicht auf dem Platz stand. In diesem Jahr bestritt Bachmann insgesamt erst vier Kurzeinsätze für die Nati und ihren Klub Houston. Ende April reiste sie nach Europa zurück, um ihrer Frau Charlotte bei der Geburt ihres Sohnes beizustehen.

Bachmann prägte die Schweiz

Der Ausfall ist auch für Bachmann selbst sehr bitter. Seit ihrem Nati-Debüt 2007 absolvierte die Luzernerin 153 Länderspiele und schoss dabei 60 Tore, womit sie hinter Ana-Maria Crnogorcevic die Nummer 2 der ewigen Torschützenliste ist. Sie nahm an allen vier bisherigen Endrunden der Nati teil.

Bachmann, die bereits mit 16 als Profi nach Schweden ging, prägte eine Generation Schweizer Fussballerinnen. Für viele ihrer Nati-Kolleginnen war sie in deren Jugend das grosse Vorbild. Nun wird sie den Höhepunkt in der Geschichte des Schweizer Frauenfussballs verpassen.

