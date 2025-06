Am Dienstag fehlt Ramona Bachmann im Nati-Training. Während Pia Sundhage ihre Nummer 10 am Montag als «nicht fit» bezeichnet, sagt die 153-fache Nati-Spielerin, dass sie sich im Übertraining befinde. Im Hinblick auf die EM beginnt für sie ein Wettlauf gegen die Zeit.

Darum gehts Ramona Bachmann fehlt beim Nati-Training wegen Belastungssteuerung

Bachmann trainierte zu viel, ist im Übertraining trotz gutem Fitnesszustand

Am Dienstag absolviert die Nati ihr zweites Training in der ersten von drei Wochen der EM-Vorbereitung. Neben Noelle Maritz (29) und Naomi Luyet (19) fehlt im Stadion Brühl in Grenchen auch Ramona Bachmann (34). Die Begründung vonseiten des SFV: Belastungssteuerung.

Am Tag zuvor hatte Nati-Trainerin Pia Sundhage (65) auf die Frage nach dem Fitnesszustand Bachmanns geantwortet: «Stand jetzt ist sie nicht fit.» Im ebenfalls am Montag aufgezeichneten SRF-Tagesgespräch mit der 153-fachen Nati-Spielerin tönt es allerdings anders. «Ich habe das Gefühl, dass ich fit bin», so Bachmann. Was sie merke, sei, dass ihr die Spritzigkeit fehle.

Laut Bachmann hat sie nicht zu wenig, sondern zu viel trainiert. Tests hätten belegt, dass ihr Fitnesszustand sehr gut, sie aber im Übertraining sei. Immer mehr sei manchmal kontraproduktiv, so Bachmann. «Nun ist es wichtig, eine gute Balance zu finden.»

Kaum Spielpraxis

Eines der Probleme Bachmanns ist: In den letzten acht Monaten hat sie praktisch keine Spielzeit erhalten. Zwei Kurzeinsätze für ihren Klub Houston Dash (37 Minuten) und insgesamt 38 Minuten in den sechs Nations-League-Spielen der Nati stand sie 2025 auf dem Platz, womit sie diejenige Nati-Spielerin mit den wenigsten Einsatzminuten in diesem Jahr ist.

Kommt hinzu, dass sie seit Ende April nicht mehr in ihrem Klub trainiert hat, da sie wegen der Geburt ihres Sohnes die Freigabe erhalten hatte, nach Frankreich zu reisen und ihrer Ehefrau Charlotte, die Luan Maël am 8. Mai zur Welt gebracht hat, beizustehen.

Gerade in der Offensive ist der Konkurrenzkampf in der Nati gross. Diesen scheut Bachmann nicht: «Es ist schön, dass wir so viele junge Spielerinnen haben, die hungrig sind und dabei sein wollen.» Angst um ihren Platz im definitiven EM-Kader, das Sundhage am 23. Juni verkündet, hat sie aber nicht. «Ich kenne meine Qualitäten und weiss, was ich dem Team geben kann. Darauf vertraue ich.»

Die Zeit wird eng

Auf eine fitte Ramona Bachmann kann die Nati auch in Anbetracht der Torflaute – nur vier Tore schoss die Nati in den letzten acht Spielen – nicht verzichten. Auch Sundhage sagt, dass sie noch immer daran glaube, dass Bachmann im Startspiel am 2. Juli gegen Norwegen der Schweiz «magische Momente» bescheren könne. Klar ist aber auch: Für die Nummer 2 der ewigen Torschützenliste der Nati (60 Tore) wird die Heim-EM zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

