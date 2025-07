Schön war sie, die Frauen-EM in der Schweiz. Aber dass der Fussball der Frauen hierzulande den Durchbruch nachhaltig schafft, gilt es nun zu beweisen, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi.

Jetzt zeigt sich erst, was der schöne Fussball-Sommer wert war

Jetzt zeigt sich erst, was der schöne Fussball-Sommer wert war

1/5 Damit begann der Schweizer Fussball-Rausch: Nadine Riesen (2. v.l.) bejubelt ihr Tor gegen Norwegen. Foto: TOTO MARTI

Emanuel Gisi Sportchef

Jubel, Trubel, Euphorie. Die Frauen-EM hat uns in den vergangenen Wochen grosse Gefühle und tollen Sport beschert.

Und nun? Was bleibt vom Sommer, in dem der Fussball der Frauen in der breiten Schweizer Öffentlichkeit angekommen ist?

Wir haben in den letzten Wochen viele grosse Worte gehört. «Gekommen, um zu bleiben», proklamierten viele, die es mit den fussballspielenden Frauen halten. Das ist wünschenswert. An friedliche Fussballfeste wie dieses können wir uns gerne gewöhnen, an unterhaltsame Spiele und trotz aller Professionalisierung immer noch angenehm allürenfreie Protagonistinnen ebenfalls.

Wer die EM toll fand, muss jetzt die heimische Liga unterstützen

Aber jetzt ist erst einmal wieder Alltag angesagt. Die Reutelers, Wältis, Schertenleibs und Pengs verabschieden sich wieder in ihre Klubs im Ausland – die heimische Liga ist für sie und ihre sportliche Entwicklung schon länger zu klein. Das ändert sich nicht von allein. Die Bedingungen werden nur besser, wenn der Zuspruch grösser wird.

Heisst: Wer sich diesen Sommer als grosser Frauenfussball-Fan gezeigt hat, kann sich nun nicht einfach aufs Verbreiten von Parolen beschränken. Sondern soll hingehen. Die Women’s Super League fängt Ende August wieder an. Und die Nati legt im Herbst ebenfalls wieder los. Dann zeigt sich ein erstes Mal, wie viel hängengeblieben ist vom schönen Fussballsommer 2025. Oder, ob das alles nur Sonntagsreden waren.

Tippspiel zu Europameisterschaft Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel! Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten vier Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel! Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten vier Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Jetzt mitmachen