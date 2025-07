Wo ist Aleksander Ceferin? Der Uefa-Präsident hatte sich in den letzten Wochen rar gemacht und besuchte erst ein EM-Spiel vor Ort. Beim Final am Sonntag in Basel wird der Slowene aber noch einmal anwesend sein.

Wo ist eigentlich Aleksander Ceferin (57)? Der Uefa-Präsident war der grosse Abwesende während der EM in der Schweiz. Der Slowene wird zwar am Sonntag am Final in Basel erwartet und soll nach dem Schlusspfiff die beiden Finalisten ehren, sonst hat sich der Uefa-Präsident in den letzten Wochen aber rar gemacht. Nur am Eröffnungsspiel am 2. Juli zwischen der Schweiz und Norwegen (1:2) im St. Jakob-Park war der höchste Uefa-Funktionär im Stadion anwesend.

Laut einem Mediensprecher der Uefa sei von Anfang an geplant gewesen, dass der Uefa-Präsident nur am Eröffnungs- und am Endspiel der EM vor Ort sein würde, um der feierlichen und strategischen Bedeutung dieser Spiele Rechnung zu tragen, berichtet Sky Sports News. Stattdessen legte Ceferin unter anderem auch einen Kurzurlaub in Kroatien ein. Zu Beginn dieser Woche kursierten in den sozialen Medien Bilder von ihm zusammen mit Luka Modric, Mateo Kovacic und Tennis-Star Novak Djokovic auf der Insel Korcula.

Pikant: Fifa-Präsident Gianni Infantino hat bereits zwei EM-Spiele besucht. Gibt er sich auch am Sonntag in Basel die Ehre, wird Infantino, der am Samstag beim Final des Afrika-Cups der Frauen in Marokko zu Gast war, wird der Walliser mehr Partien der Frauen-EM besucht haben als der Chef des europäischen Kontinentalverbandes.

«Es ist nicht ganz fair, ihn nur nach seiner Anwesenheit an Spielen zu beurteilen», sagt Nadine Kessler (37), die Frauen-Verantwortliche der Uefa, gegenüber Blick. «Er engagiert sich sehr für den Frauenfussball. Wir sind in ständigem Kontakt miteinander. Gerade am Donnerstag haben wir zusammen telefoniert und gemeinsam Spiele analysiert.» Die Uefa habe sehr viel für den Frauenfussball gemacht, seit Ceferin Präsident sei. «Bis 2030 werden wir insgesamt 1,5 Milliarden Euro in den Frauenfussball investiert haben. Das sollte am Ende des Tages beurteilt werden, nicht ob jemand jedes Spiel besucht.»