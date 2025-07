Nach 25 Tagen endet die Frauen-EM in der Schweiz am Sonntag mit dem Endspiel. Hier kommen alle wichtigen Infos zum grossen Final.

Darum gehts EM-Finale: England gegen Spanien am 27. Juli in Basel

Spanien Favorit, England als Titelverteidiger nicht zu unterschätzen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Wo und wann wird gespielt?

Die 31. und letzte Partie der EM findet wie das Eröffnungsspiel zwischen der Schweiz und Norwegen (1:2) im St. Jakob-Park in Basel statt. Anpfiff ist am Sonntag, den 27. Juli – allerdings nicht wie bislang in der K.o.-Phase um 21 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr.

Wer steht im Final?

England und Spanien kämpfen um den EM-Titel. Die Lionesses gewannen den Halbfinal gegen Italien mit 2:1 nach Verlängerung, La Roja setzte sich gegen Deutschland im 1:0 ebenfalls in der Verlängerung durch. Im Endspiel kommt es damit zur Neuauflage des WM-Finals von 2023. Und auch bei der EM der Männer im letzten Jahr standen sich die beiden Nationen im Endspiel gegenüber.

Wer ist Favorit?

Bereits vor Turnier-Start wurde der amtierende Weltmeister Spanien als absoluter Top-Favorit auf den EM-Titel gehandelt. Und auch wenn La Roja im Verlauf der Euro defensiv nicht immer ganz sattelfest war, geht sie nach fünf Siegen aus fünf Partien als Favorit ins Endspiel.

Titelverteidiger England hingegen überzeugte bislang nicht vollends. Das Auftaktspiel gegen Frankreich verloren sie, im Viertelfinal gegen Schweden setzten sie sich erst in einem kuriosen Penaltyschiessen durch. Trotzdem sind auch die Lionesses sehr ernst zu nehmen – zumal sie im Februar als bislang letztes Team die Spanierinnen schlagen konnten (1:0 in der Nations League).

Um wie viel Preisgeld geht es?

Rund 39 Millionen Franken werden an dieser EM ausgeschüttet – mehr als zwei Mal so viel, wie bei der letzten Ausgabe. Weil die Engländerinnen eines ihrer Gruppenspiele (gegen Frankreich) verloren, haben sie im Vergleich mit Spanien bislang weniger kassiert (3,25 zu 3,35 Millionen). Für den Gewinner des Endspiels gibt es zusätzlich zur bisher verdienten Kohle 1,75 Millionen, für den Verlierer immerhin 850'000.

Gibt es noch Tickets?

Für 34'250 Zuschauer bietet das Joggeli während der EM Platz. Bei den bisherigen vier Partien in Basel waren jeweils immer über 34'000 Fans im Stadion – das wird sich auch im Final nicht ändern. Weder über das Uefa Ticket Portal noch über Ticketcorner sind noch Karten erhältlich. Allfällige Tickets, die zum Wiederverkauf angeboten werden, können täglich um 11 Uhr über die Resale-Plattform der Uefa gekauft werden.

Wo kann ich das Spiel sehen?

Wer keine Tickets hat, kann den Final – wie jede Partie an dieser EM – live auf SRF sehen. Die Vorberichterstattung startet eine Stunde vor Anpfiff, um 17 Uhr. Ansonsten gibt es in der gesamten Schweiz zahlreiche Public Viewings, bei denen man die Partie mit anderen Fans verfolgen kann.

