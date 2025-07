Spanien schreibt Geschichte und steht erstmals überhaupt in einem EM-Final – dank Aitana Bonmati. Die Weltfussballerin des Jahres erlöst ihr Team mit einem Geniestreich.

22'000 Fans im Zürcher Letzigrund erleben Spaniens ersten Sieg gegen Deutschland

Als viele der gut 22’000 Fans im Zürcher Letzigrund bereits mit einem Penaltyschiessen rechnen, schlägt Spanien doch noch zu. Und wie bereits beim 2:0 fünf Tage zuvor in Bern gegen die Nati brauchen die Weltmeisterinnen einen Geniestreich ihrer Nummer 6, Aitana Bonmati (27). Nach einem kurzen Lauf in die Tiefe lässt sie mit einer 180-Grad-Drehung ihre Gegenspielerin ins Leere laufen und trifft eiskalt in die nahe Ecke.

Das Tor ist kein Zufall. «Wir haben diese Situationen im Vorfeld mit den Videoanalysten angeschaut. Und dann habe ich gesehen, dass die Lücke offen ist», sagt Bonmati, die wie gegen die Schweiz zur Spielerin des Matches gewählt wird. Nach dem Goal sei sie einfach losgerannt in Richtung Ersatzbank, obwohl sie erschöpft gewesen sei. «Aber ich wollte diesen Moment mit dem ganzen Team teilen, denn wir sind so eine tolle Gruppe.»

Meningitis legte sie flach

Diese schnellen Drehungen auf engem Raum, ob mit oder ohne Ball, ist das Markenzeichen von Bonmati. «Aber sie hat eben auch die Fähigkeit in Räume zu stossen, wo sie Chancen kreieren kann – wie beim Tor», lobt ihre Trainerin Montserrat Tomé. Gegen die Schweiz bereitet Bonmati das 1:0 mit einem Absatztrick vor, nun erlöst sie Spanien mit ihrem ersten Turniertor. «Blut, Schweiss und Aitana!», titelt die Zeitung «As».

Noch vor vier Wochen gab es grosse Fragezeichen, wie stark Bonmati an dieser EM überhaupt auftrumpfen kann. Mit einer viralen Meningitis lag sie fünf Tage im Spital. Sie selber habe zwar nie daran gezweifelt, dass sie im Lauf des Turniers zurückkehren und wieder topfit sein werde, trotzdem sind ihre starken Auftritte keine Selbstverständlichkeit.

Dass Bonmati eine Kämpferin ist, liegt in ihren Genen. Sie spielt unter ihrem Mutternamen, was in Spanien ungewöhnlich ist, nachdem ihre Eltern erfolgreich eine Kampagne zur Änderung des traditionellen Namensrechts geführt haben. «Diese Bereitschaft, für die Rechte der Frauen zu kämpfen, habe ich im Blut», sagte Bonmati vor der WM 2023 gegenüber «The Players Tribune».

Der Stern von Bonmati geht damals so richtig auf. In Abwesenheit von Alexia Putellas, die mit einem Kreuzbandriss praktisch eine ganze Saison ausfällt, führt sie Barcelona 2023 zum Triumph in der Champions League. Und auch an der WM ist sie die Taktgeberin auf dem Weg zum ersten grossen Titel, die Wahl zur Weltfussballerin die logische Folge.

Erneut gegen England

Doch für Bonmati zählt in diesen Tagen die eigene Vergangenheit nicht. «Wir wollten Geschichte schreiben – und das haben wir getan.» Nicht nur steht Spanien erstmals in einem EM-Final, auch Deutschland, im Vorfeld der Partie in den spanischen Zeitungen als «Bestia Negra» bezeichnet, wird zum ersten Mal überhaupt bezwungen.

Nun könnte Spanien schaffen, was seit Deutschland 2009 nie mehr ein Team geschafft hat, den WM- und den EM-Titel zu gewinnen. Nur Titelverteidiger England kann den Triumph von «La Roja» noch verhindern. «Wir kennen sie – sie kennen uns», sagt Bonmati. Zuerst will sie aber den Erfolg kurz geniessen, schliesslich fahren die Spanierinnen nach dem Spiel noch zurück nach Lausanne. «Vielleicht wird es leise sein im Bus – vielleicht aber auch nicht», so die Matchwinnerin.