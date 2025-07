EM-Teilnehmerin Tuva Hansen verlor aufgrund einer Kopfverletzung in der U17 viele ihrer Kindheisterinnerungen und hat auch heute noch Gedächtnisprobleme. Wie der Bayern-Star es geschafft hat, damit zu leben.

1/8 Tuva Hansen jubelt nach dem 2:1-Sieg an der EM gegen die Schweiz. Foto: Getty Images

Darum gehts Norwegische Fussballerin Tuva Hansen erlitt schwere Gehirnerschütterung mit Langzeitfolgen

Hansen leidet unter Gedächtnisproblemen und kann sich an manche Spiele nicht erinnern

Mit fast 40'000 TikTok-Followern teilt Hansen regelmässig Content aus der Garderobe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Björn Lindroos Redaktor Sport

Norwegen ist auf Kurs. Nach den 2:1-Siegen gegen die Nati im Eröffnungsspiel und gegen Finnland stehen die Skandinavierinnen bereits als Gruppensieger der Gruppe A fest. Mittendrin: Tuva Hansen (27).

Die Verteidigerin des FC Bayern stand in beiden Gruppenspielen 90 Minuten auf dem Platz und gehört zu den Leaderinnen bei Norwegen. Neben dem Platz verrät sie jetzt emotionale Details über einen verhängnisvollen Unfall.

Bewusstlos nach Kopfballduell

«Ich erinnere mich sehr wenig an meine Kindheit», sagt Hansen gegenüber dem norwegischen Sender NRK. Hintergrund dafür ist ein Unfall im Alter von 16 Jahren. In einem Spiel mit der norwegischen U17-Nationalmannschaft verletzte sich Hansen damals nach einem Kopfballduell.

Direkt nach dem Unfall wurde die bewusstlose Hansen in ein Krankenhaus gebracht. Dort ging man zuerst von einem Schädelbruch aus, nach den Untersuchungen wurde aber eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Diese hielt Hansen damals drei Monate vom Fussballplatz fern.

Gedächtnisprobleme bis heute

Kurz nach dem Unfall habe sie ihren Eltern damals immer wieder dieselben Sachen erzählt. Und das Kopfballduell hat langfristige Folgen. Denn seither leidet sie unter Gedächtnisproblemen: «Ich hatte schon zuvor nicht das beste Gedächtnis, aber nach dieser Verletzung war es nie wieder wie zuvor», so Hansen.

Bis heute leidet die Verteidigerin unter dem Unfall von vor über zehn Jahren. Manchmal spreche sie mit Mitspielerinnen über ein Spiel, bei dem sie auch gespielt hatte, jedoch nichts mehr davon wisse. «Es fühlt sich an, als wäre ich nicht da gewesen», so Hansen.

Sie habe sich aber mit der Situation abgefunden. «Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich daran gewöhnt. Was Geschichte ist, ist Geschichte.» Und: «Ich glaube, der Unfall hat mich als Person verändert. Ich nehme nicht alles so ernst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich diese Situation sehr geprägt hat.»

Erfolgreich auf TikTok

Dass sie nicht immer alles ernst nimmt, zeigt Hansen auch regelmässig auf Social Media. Auf TikTok hat die Verteidigerin fast 40'000 Follower und postet regelmässigen Content aus der Garderobe und dem Leben drumherum. Von Tanzvideos bis Akrobatik-Einlagen aus dem Mannschaftsbus.

https://vm.tiktok.com/ZNd5Y7pbW/

Auf dem Platz ist Norwegen an der EM am Donnerstag wieder im Einsatz. Dann gehts im sportlich unbedeutenden letzten Gruppenspiel um 21 Uhr in Thun gegen Island.