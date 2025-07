1/10 Leila Wandeler und Alayah Pilgrim setzen nach dem 2:0 gegen Island zum Tanz an. Foto: UEFA via Getty Images

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Es sind Bilder, die einst von dieser EM haften bleiben werden. Als die Nati am Sonntag im Wankdorf gegen Island in der Nachspielzeit ausgelassen das 2:0 bejubelt, setzen Passgeberin Leila Wandeler (19) und Torschützin Alayah Pilgrim (22) an der Seitenlinie zum Tanz an. Das Video geht in den sozialen Netzwerken viral.

«Ich habe Alayah am ersten Tag des Zusammenzugs schon gesagt, dass wir auf dem Platz tanzen müssen», sagt Wandeler. Die beiden sind die Vortänzerinnen dieser Nati, auf Instagram und TikTok kursieren diverse Videos, in denen die beiden zusammen diverse Schrittkombinationen üben.

Oft dabei sind auch Sydney Schertenleib (18) und Noemi Ivelj (18), aber auch Alisha Lehmann (26) oder Coumba Sow (30) lassen sich gerne einmal zum Tänzchen bitten. «Wir haben eine super Stimmung und eine tolle Atmosphäre, deshalb wird sehr viel getanzt», sagt Ivelj, die Wandeler bereits von gemeinsamen Zeiten in den U-Teams kennt. «Und wir haben viele gute Tänzerinnen.»

«Tanz reduziert Stress und Nervosität»

Und wer ist die Beste? «Ich bin schon gut», sagt Wandeler mit einem verschmitzten Lächeln. «Wenn Musik läuft, dann verliere ich keine Zeit, um mit meinen Kolleginnen zu tanzen», so die quirlige Stürmerin von Olympique Lyon. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ist sie eine Bereicherung für das Team. «Ich versuche einfach, positive Stimmung zu verbreiten.»

Vor wenigen Wochen haben nur Insider den Teenager gekannt. Schon Wandelers Nomination für das EM-Kader war eine Überraschung, es folgte das Nati-Debüt gegen Tschechien (4:1), als sie ebenfalls als Joker ein Tor vorbereitete. Und nun auch der erste Einsatz an der EM, inklusive Assist und dem ersten Siegestanz. «Dass es natürlich so geklappt hat, ist perfekt», so Wandeler, die Wurzeln im Senegal hat.

Von ihr und den tanzenden Jungen lässt sich das ganze Team anstecken. Auch vor einem Training zum Aktivieren der Muskulatur ist schon getanzt worden, wobei Vortänzerin Wandeler das Team anleitete. «Und manchmal tanzen wir auch vor dem Spiel in der Garderobe. Das reduziert den Stress und die Nervosität.» Folgt am Donnerstag gegen Finnland der nächste Tanz?