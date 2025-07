England-Star spielte ganze EM mit Schienbeinbruch

1/6 Lucy Bronze stemmt den EM-Pokal in die Höhe. Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Unter Schmerzen muss Lucy Bronze nach der Halbzeit der Verlängerung im EM-Final vom Sonntagabend ausgewechselt werden. Mit dick bandagiertem Bein verfolgt die 33-Jährige schliesslich von der Bank aus, wie die Lionesses im Penaltyschiessen den EM-Titel erfolgreich verteidigen. Kurz nach dem Triumph macht Bronze öffentlich: Sie hat das ganze Turnier über mit einer Verletzung gespielt.

«Ich habe das ganze Turnier mit einem Schienbeinbruch gespielt, aber niemand wusste es», so Bronze gegenüber der BBC. Und als wäre das nicht genug, kam im Final noch eine weitere Blessur dazu: «Heute habe ich mir noch das andere Knie verletzt», so die Chelsea-Spielerin weiter. «Ich bekam nach dem Schweden-Spiel schon so viel Lob von den Mädels – ich hatte viele Schmerzen. Aber wenn das der Preis ist, um für England zu spielen, dann tue ich das.»

Bronze war die älteste Spielerin der Lionesses bei der EM und stand trotz ihrer Verletzung für insgesamt 598 Minuten auf dem Feld – nur drei andere Engländerinnen sammelten mehr Einsatzzeit. Schon im Viertelfinal sorgte Bronze für Aufsehen, als sie sich selbst eine Bandage um das rechte Bein anlegte und später im Penaltyschiessen mittels wuchtigem Treffer für die Entscheidung sorgte.

Bronze macht trotz Verletzung Party-Ansage

Kurz nach dem Final-Sieg bestätigte auch Englands Trainerin Sarina Wiegman die Verletzung und fand deutliche Worte für die Abwehrspielerin: «Das ganze Team hat eine grossartige Mentalität – aber sie hat eine verrückte Mentalität. Das ist einfach unglaublich.»

Auch die britischen TV-Expertinnen zeigten sich beeindruckt. «Ich meine das im positivsten Sinne – aber sie ist nicht menschlich», sagte etwa ihre frühere Teamkollegin Ellen White. «Ich liebe und bewundere sie – sie ist das Sinnbild von England.» Und die englische Ex-Kapitänin Steph Houghton bezeichnete Bronze schlicht als «absolute Legende des Frauenfussballs».

Übrigens: Vom Feiern liess sich Bronze trotz Verletzungen an beiden Beinen nicht abhalten. «Es tut sehr weh. Aber ich werde feiern, ich werde es geniessen.»

