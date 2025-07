1/20 Wie schon vor drei Jahren kommen die Europameisterinnen aus England. Foto: Getty Images

Darum gehts England verteidigt EM-Titel, britische Medien feiern dramatischen Sieg

Hampton und Kelly als Penalty-Heldinnen gefeiert

Spanische Medien bezeichnen Niederlage als grausam und albtraumhaft

Pascal Keusch Redaktor Sport

Nach Englands dramatischer Titelverteidigung an der EM überschlagen sich die Schlagzeilen. «Sie haben es geschafft», titelt Sky Sports die erfolgreiche Titelverteidigung Englands an der Europameisterschaft. «The Sun» bringt es kurz und plakativ auf den Punkt: «Euro Queens».

Weiter schreiben sie: «To Kell and Back», eine Anspielung auf die Redewendung «To Hell and Back» (Übersetzung: durch die Hölle und zurück). An dieser EM setzten sich die Engländerinnen oft erst in extremis durch: im Viertelfinal gegen Schweden im Penaltyschiessen. Im Halbfinal gegen Italien mit zwei Last-Minute-Treffern – und jetzt erneut im Penaltyschiessen. Das «K» in «Kell» ist dabei eine direkte Anspielung auf Edel-Joker Chloe Kelly, die den entscheidenden Penalty verwandelt.

«Penalty-Heldinnen» Hampton und Kelly

«The Guardian» feiert Kelly und Torhüterin Hannah Hampton: «Hampton und Kelly sind die Penalty-Heldinnen». Hampton parierte im Elfmeterschiessen zwei Schüsse – einer davon von Weltfussballerin Aitana Bonmati.

Schon beim EM-Triumph vor drei Jahren ist Kelly die Siegtorschützin, «eine altbekannte Heldin der Lionesses», schreibt die britische Boulevardzeitung «Mirror». Auch «The Telegraph» spricht von «Heldentaten».

«Grausame» Niederlage

Ganz anders der Ton in Spanien. Dort herrscht nach dem verlorenen Final Entsetzen. Die spanische Sportzeitung «AS» titelt: «Der Traum endet im Albtraum».

Für die amtierenden Weltmeisterinnen war es der erste EM-Final. «Mundo Deportivo» schreibt: «Spanien verliert auf grausamste Art und Weise».