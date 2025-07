1/7 Seit dem 2. Juli schaut die ganze Schweiz Frauenfussball. Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Noch bis zum 27. Juli verwandeln sich Plätze, Parks und Bars in Fanzonen mit Grossleinwänden am See, mit Streetfood oder chilligem Rudelgucken im Biergarten. Wir zeigen dir die besten, lautesten, chilligsten, grössten und feinsten Public Viewings in Zürich, Bern, Basel, Luzern, Genf und vielen weiteren Städten - genau die Orte, an denen die Stimmung ausserhalb des Stadions garantiert ist.

Kanton Aargau

AHAarau, Aeschbachweg 8, 5000 Aarau

Stork’s Corner: Kupfergasse 4, 4310 Rheinfelden

Kanton Basel-Landschaft

Walzwerk: Tramstrasse 66, 4142 Münchenstein

Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

Kanton Basel-Stadt

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel

Atlantis: Klosterberg 13, 4051 Basel

Basso: Elsässerrheinweg 101, 4056 Basel

Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basel

Fan Zone Barfüsserplatz: Basel

Fan Zone Messeplatz: Basel

Fiera Bar: Messeplatz 20a, 4057 Basel

Gare du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel

Henry’s Bar: Klingental 20, 4058 Basel

Klara: Clarastrasse 13, 4058 Basel

Markthalle (Wohnzimmer): Steinentorberg 20, 4051 Basel

Nordtangente Sportsbar: Gasstrasse 48, 4056 Basel

Paddy Reilly’s: Steinentorstrasse 45, 4051 Basel

Saal 1: Steinenvorstadt 55, 4051 Basel

Sommerbar: Klybeckstrasse 1b, 4058 Basel

Spatz: Birskopfweglein 7, 4052 Basel

Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basel

Kanton Bern

Bar Pinprinza: Schlosspark Bümpliz, Bern

Brasserie 17: Rosenstrasse 17, Interlaken

Bundesplatz: Bern

Café Hueber: Huberstrasse 13a, 3008 Bern

Café Kairo: Dammweg 43, 3013 Bern

Caffè Bar Riva: Muristrasse 21e, 3006 Bern

Chino Worb: Hauptstrasse 21, 3076 Worb

Fernweh-Badi: Schützenweg 253, 3550 Langnau im Emmental

Kraftwerkkaffee: Kirchbergstrasse 23, 3400 Burgdorf

McArthurs Pub: Marktgasse 12, Thun

Mühleplatz: Thun

Offenes Höchhus: Höchhusweg 17, 3612 Steffisburg

Peter Flamingo: Grosse Schanze, Sidlerstrasse 4, Bern

Piazza im Park: Hirschengrabenpark, Bern

Progr: Waisenhauspl. 30, 3011 Bern

Raum und Zeit: Liebefeldpark, Köniz

Restaurant Löscher: Viktoriastrasse 70, 3013 Bern

Restaurant Marzilibrücke: Gasstrasse 8, 3005 Bern

Schlawiner: Waldeggstrasse 38, 3097 Bern

Schloss: Schlossschüür auf dem Schlossareal, Köniz

Sportbar: Jubiläumsstrasse 103, 3005 Bern

Summerbeach: Grosse Schanze, Bern

Waisenhausplatz: Bern

Waisenhausplatz: Thun

Kanton Genf

Fanzone Quai Gustave-Ador: Genf





Kanton Waadt

Fan & Fun Zone Ouchy am See: Quartier de Lausanne-Ouchy, 1006 Lausanne

Kanton Luzern

Fan Zone Europaplatz: Luzern

Minigolf Lido, Lidostrasse, 6006 Luzern

Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern

Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Luzern

Universum Inseliquai: Inseliquai, 6005 Luzern

Kanton St. Gallen

BBC butterbarcafe: Güterschuppen, Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau

Gare de Lion: Silostrasse 10, 9500 Wil

Waaghaus (inkl. Torpedo Bar): Bohl 14, 9000 St. Gallen

Kanton Zürich

Amboss Rampe: Zollstrasse 80, 8005 Zürich

Bogen F: Viaduktstrasse 97, 8005 Zürich

Bridge: Eisgasse 20, Europaalle 22, 8004 Zürich

Calvados: Idaplatz 4, 8003 Zürich

Daniel H: Müllerstrasse 51, 8004 Zürich

Das Gleis: Zollstrasse 121, 8005 Zürich

Don Weber: Heinrichstrasse 213, 8005 Zürich

Drinx Bar: Dufourstrasse 24, 8008 Zürich

Enfant terrible: Aemtlerstrasse 48, 8003 Zürich

Europaallee (Züri-Fanzone): 8004 Zürich

Exil Club: Hardstrasse 245, 8005 Zürich

FFC Südost (Sportanlage Witikon): Katzenschwanzstrasse 45, 8053 Zürich

FIFA Museum: Seestrasse 27, 8002 Zürich

Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zürich

Grain: Zürichbergstrasse 71, 8044 Zürich

GZ Heuried: Dötschiweg 130, 8055 Zürich

GZ Riesbach: Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich

Kafischnaps: Kornhausstrasse 57, 8037 Zürich

Kleine Feiheit: Weinbergstrasse 30, 8006 Zürich

Les Halles: Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich

Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zürich

Nordbrüggli: Dammstrasse 58, 8037 Zürich

Piccolo Giardino: Schönegg-Platz 9, 8004 Zürich

Pingpong Lounge: Siewerdtstrasse 71, 8050 Zürich

Raum 84: Langstrasse 84, 8004 Zürich

Röschibachplatz: 8037 Zürich

Röslischüür: Röslistrasse 9, 8006 Zürich

Roter Delfin: Langstrasse 31, 8004 Zürich

Si o No: Ankerstrasse 6, 8004 Zürich

Summergarte: Kanonengasse 18c, 8004 Zürich

The Alehouse: Universitätstrasse 23, 8006 Zürich

The Studio: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich

Total Bar: Tellstrasse 19, 8004 Zürich

Tschingg: Lutherstrasse 4, 8004 Zürich

Vior: Löwenstrasse 2, 8001 Zürich

Waldkantine: Zürichstrasse 137, 8600 Dübendorf

Wirtschaft Ziegelhütte: Hüttenkopfstrasse 70, 8051 Zürich

WintiArena: Zeughausstrasse 65, 8400 Winterthur

Zentralwäscherei: Neue Hard 12, 8005 Zürich

Zum frischen Max: Max-Frisch-Platz 25A, 8050 Zürich

Zum glatten Köbi, Geroldstrasse 17, 8005 Zürich

Hinweis: Einige Lokale können bei schlechtem Wetter geschlossen sein. Wir empfehlen, die Öffnungszeiten direkt beim Veranstalter oder über Google auf der Webseite zu überprüfen.