Djourou über Genf

«Es ist immer besonders, in Genf zu spielen. Ich erinnere mich noch an mein erstes Spiel gegen Italien 2020 (1:1). Das Bild habe ich im Kopf, das war ein guter Moment. Ich hoffe, es wird wieder so am Donnerstag. Es ist immer speziell, zu Hause zu spielen.»