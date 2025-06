1/5 Lehmann (r.) und Terchoun (Mitte) freuen sich auf den EM-Start. Foto: Screenshot SDA

Joël Hahn Redaktor Sport

Gut gelaunt und mit viel Energie erschienen Alisha Lehmann und Meriame Terchoun an der Pressekonferenz in Thun. Trotz der immer wiederkehrenden Debatten um Hasskommentare betonten beide Spielerinnen, wie stark der Teamzusammenhalt ist und wie gut die Vorbereitung läuft. Besonders interessiert hat Lehmanns Motivationsrede vor dem Test gegen Tschechien (die Szene ist in der Inside-Nati-Doku zu sehen) an ihre Kolleginnen: «Switzerland is made out of rocks. So let’s be strong like rocks.» Diese Worte sollen das Team in den kommenden Tagen stärken und zeigen, wie sehr es an den gemeinsamen Erfolg glaubt.

Terchoun lobte zudem die Professionalität des Teams nach der kurzfristigen Torwart-Entscheidung, während Lehmann sich auch auf ihrer neuen Position immer wohler fühle. Die andauernde Hitze bereite der Mannschaft keine Sorgen, erklärte Terchoun und gab sogar praktische Tipps, wie man sich darauf einstellen könne. Beide freuen sich riesig auf den EM-Start und das Heimspiel vor den eigenen Fans.

Als Patentante von Ramona Bachmanns Sohn litt Terchoun zuletzt auch mit ihrer guten Freundin mit, die das Turnier kurzfristig wegen eines Kreuzbandrisses verpasst: «Ich bin beeindruckt von ihrer mentalen Stärke – wie sie mit der Situation umgeht, ist wirklich bewundernswert.» Lehmann wiederum hofft auf eine ähnlich mitreissende Stimmung wie beim letzten Turnier in England und betont immer wieder ihren Stolz, das Nati-Dress tragen zu dürfen.

