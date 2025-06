Nati-Verteidigerin Viola Calligaris erinnert sich an die EM-Euphorie gegen Italien in Berlin. Trotz schwieriger Monate bei Juventus Turin bleibt sie optimistisch und freut sich auf die kommende EM.

1/10 Die Bilder vom EM-Achtelfinal-Triumph gegen Italien bleiben unvergessen. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Viola Calligaris erinnert sich an EM-Viertelfinal und Schweizer Fankurve in Berlin

Calligaris trotz weniger Spielzeit bei Juventus Turin in Nati-Defensive gesetzt

Pascal Keusch Redaktor Sport

Sommerabend in Berlin, EM-Viertelfinal, Zehntausende in rot-weissen Trikots. Der Schweizer Coup gegen Italien im Achtelfinal weckt bei vielen schöne Erinnerungen.

Auch bei Nati-Verteidigerin Viola Calligaris (29). Sie jubelte der Nati an diesem Abend von den Rängen aus zu und war besonders von der Schweizer Fankurve beeindruckt. «Ich hatte Gänsehaut, als ich das gesehen habe», erzählt sie.

Schwieriges halbes Jahr

Calligaris ist in der Schweizer Defensive gesetzt: In fünf der sechs Nati-Spielen dieses Jahres stand die Innenverteidigerin über die volle Distanz auf dem Platz. Bei ihrem Klub Juventus Turin hingegen musste sie im Frühjahr oft zuschauen. In der Hinrunde war sie noch gesetzt und spielte Champions League.

«Es gibt immer solche Momente im Fussball. Man kann nicht immer spielen», blickt die Teamkollegin von Alisha Lehmann (26) auf die letzte Spielzeit zurück. Wegen dieser vier Monate mit weniger Spielpraxis werde man jetzt auch nicht «unfit», sagt sie.

An ihrer Trainingsmentalität habe sich ohnehin nichts geändert, betont die Sarnerin: «Ich gebe immer alles, ob ich jetzt spiele oder nicht. Man kann sich nie zurücklehnen. Es gibt immer andere Leute, die auch bereit wären, zu spielen.» Die regelmässigen Einsätze unter Nati-Coach Pia Sundhage (65) hätten ihr geholfen, im Rhythmus zu bleiben.

Grosse Vorfreude

Nach zwei harten Vorbereitungswochen ist Calligaris die Vorfreude auf die EM anzumerken. Die Obwaldnerin hofft in diesem Sommer auf ähnlich viel Euphorie auf den Rängen wie vor einem Jahr. Schon im Zug nach Deutschland sei ihr damals aufgefallen, wie viele plötzlich rot-weiss trugen – und wer kein Trikot hatte, «war nicht cool», erinnert sie sich schmunzelnd.

Der Baumeister des Italien-Triumphs, Murat Yakin (50), stattete der Frauen-Nati in der letzten Woche einen Besuch ab. «Es war sehr interessant. Er hat uns erzählt, wie die EM im letzten Jahr in Deutschland abgelaufen ist», sagt Calligaris. Vielleicht war das genau der Funke, der das nötige Feuer im Team entfacht.

