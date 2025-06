Das gabs noch nie! Zwischen Freitag und Montag werden die Namen der 23 Nati-Spielerinnen, die an der Heim-EM dabei sein werden, per Schnitzeljagd veröffentlicht. Auch du kannst aktiv mitmachen und tolle Preise gewinnen.

1/5 Ab Freitag werden während vier Tagen die Namen der 23 Spielerinnen enthüllt, die für die Nati an der Heim-EM auflaufen dürfen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SFV verkündet EM-Kader mit einer Schnitzeljagd in der ganzen Schweiz

Fans können aktiv teilnehmen und Spielerinnen-Namen an geheimen Orten entdecken

23 Nati-Spielerinnen werden vom 20. bis zum 23. Juni landesweit enthüllt

Daniel Leu Stv. Sportchef

Am Freitagnachmittag gehts los: Dann beginnt die Schnitzeljagd des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), mit der die 23 Nati-Spielerinnen, die für die Heim-EM nominiert werden, verkündet werden.

Unter dem Namen «The Chase» lädt der SFV die Bevölkerung ein, aktiv Teil der Kader-Bekanntgabe zu sein. An 23 geheimen Orten in allen Sprachregionen des Landes werden Hinweise versteckt. Am ersten Tag der Challenge werden die Namen der Spielerinnen in den Kantonen Bern, Zürich und Graubünden enthüllt.

Auch Blick ist Teil der Aktion

Und so funktioniert es konkret: Die Schnitzeljagd läuft von Freitag bis Montag. Auf dem Instagram-Kanal der Frauen-Nati (@swissnatiwomen) werden nach und nach Hinweise zu den Fundorten veröffentlicht. Wer eine Spielerin «findet», darf diesen Moment filmen, auf Instagram in der eigenen Story posten, dabei wiederum unbedingt @swissnatiwomen markieren und diesen Moment mit der ganzen Fussballschweiz teilen. Schnell sein lohnt sich: Auf die Finder wartet jeweils eine kleine Überraschung.

Auch Blick wird Teil der Aktion sein und darf diesen Freitagnachmittag exklusiv den Namen einer Spielerin veröffentlichen. Wo und wann das sein wird, erfährst du natürlich auch auf @swissnatiwomen und auf dem Blick-Instagram-Kanal @blickfussball.

Auf die ersten drei Fans, die das Blick-Versteck finden werden, wartet übrigens noch eine zusätzliche Überraschung: je 2 Tickets für ein EM-Spiel (Schweden–Deutschland oder Frankreich–England).

