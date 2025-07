Darum gehts Frauen-EM erstmals in der Schweiz - die Stimmung ist riesig!

Frauenfussball erlebt einen starken Aufschwung

Spielplan umfasst Gruppen-, K.o.-Spiele und Finale Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

EM 2025 Spielplan PDF Verpasse keine Spiele der Nati oder anderer Nationen dank unseres EM-Spielplans im PDF-Format zum Ausdrucken! Die Schweiz ist im Fussballfieber. Vom 02.07. bis zum 27.07. finden in acht Schweizer Städten insgesamt 31 Spiele statt. Um alle Partien der Nati oder deiner Lieblingsnation zu sehen, gibt es hier den kompletten Spielplan im praktischen PDF-Format. Ganz einfach zum Downloaden, Ausdrucken und Zuhause aufhängen. Verpasse keine Spiele der Nati oder anderer Nationen dank unseres EM-Spielplans im PDF-Format zum Ausdrucken! Die Schweiz ist im Fussballfieber. Vom 02.07. bis zum 27.07. finden in acht Schweizer Städten insgesamt 31 Spiele statt. Um alle Partien der Nati oder deiner Lieblingsnation zu sehen, gibt es hier den kompletten Spielplan im praktischen PDF-Format. Ganz einfach zum Downloaden, Ausdrucken und Zuhause aufhängen. Download Spielplan EM 2025

Die Schweiz steht diesen Sommer ganz im Zeichen des Frauenfussballs. Zum ersten Mal findet die Europameisterschaft der Frauen in unserem Land statt – und das mitten in einer Phase, in der der Frauenfussball so viel Rückenwind hat wie nie zuvor. Volle Stadien, grosse Namen, junge Talente und eine Nati, die bereit ist, Geschichte zu schreiben. Von Genf bis Zürich, von Basel bis St. Gallen: Jetzt rollt die Lederkugel, und ganz Europa schaut hin.

Die Heim-EM ist für viele von uns viel mehr als nur ein Turnier – sie ist ein Fest für den Sport, für Gleichberechtigung und für eine neue Generation von Fans. Damit du keine Sekunde verpasst, findest du hier den kompletten Spielplan mit allen Partien, Anspielzeiten und Spielorten. Ob Gruppenspiele, K.o.-Duelle oder das grosse Finale: Hier hast du alles im Blick – Hopp Schwiiz!