Vicky Lopez ist die jüngste Torschützin an einer EM-Endrunde. Die 18-jährige Spanierin lässt ihr Talent schon in jungen Jahren durchblitzen, obwohl sie eine schwierige Kindheit durchgemacht hat.

Neuer Stern strahlt am Fussball-Himmel

Neuer Stern strahlt am Fussball-Himmel

1/5 Vicky Lopez (Mitte) ist die jüngste Torschützin an einer Europameisterschaft. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts Vicky Lopez wird bei Spaniens 5:0-Sieg gegen Portugal jüngste EM-Torschützin und verzaubert Fans

18-jährige López erzielte in 25 Ligaspielen für Barcelona zehn Tore

Ihre Mutter verstarb, als sie 12 Jahre alt war Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Andri Bäggli Redaktion Sport

Es wurde im Vorfeld der EM in der Schweiz viel über die Spanierinnen geschrieben. Vor allem die Meningitis-Erkrankung von Superstar Aitana Bonmati verursachte Sorgen bei den Turnierfavoritinnen. Kurz vor dem ersten Gruppenspiel gab es Entwarnung bei Bonmati, auch wenn sie nicht von Anfang an zum Einsatz kam. Die Furia Roja fertigte die Portugiesinnen gleich mit 5:0 ab.

Besonders eine Spielerin rückte beim souveränen Sieg in den Vordergrund: Vicky Lopez (18). In Bern verzaubert sie die Fans mit ihren Tempodribblings und ihrem Tor zum 2:0. Mit ihren 18 Jahren avanciert sie zur jüngsten EM-Torschützin überhaupt. Sollten die Spanierinnen das Turnier gewinnen, hätte Lopez gleich doppelten Grund zur Freude – sie feiert einen Tag vor dem Final Geburtstag.

Wer ist Vicky Lopez

Das Talent ist derzeit bei Barcelona unter Vertrag und Teamkollegin von Nati-Juwel Sydney Schertenleib. Die gebürtige Madrilenin durchlief bei Real die Juniorenabteilungen und stiess 2022 zu den Katalaninnen. Im selben Jahr gewann sie nicht nur den U17-WM-Titel, sondern auch die Auszeichnung der besten Spielerin.

Lopez hatte einen massgeblichen Anteil daran, dass Barça zum zehnten Mal die Meisterschaft für sich entscheiden konnte. In der abgelaufenen Spielzeit schoss sie in 25 Ligaspielen zehn Tore und traf zusätzlich einmal in der Champions League.

Bewegende Familiengeschichte

Trotz des sportlichen Erfolgs hebt Lopez nicht ab. In einem Interview mit der spanischen Zeitung «Marca» sagt die 18-Jährige: «Ich versuche, nicht zu sehr darauf zu hören, was von aussen gesagt wird. Ich höre einfach auf meine engsten Vertrauten, die Trainer und meine Teamkolleginnen, die immer das Beste für mich wollen.» Sie versuche jeden Tag zu lernen, zu arbeiten und besser zu werden.

Die Familie spielt bei ihr eine grosse Rolle. Ihr Vater ist grosser Fussball-Enthusiast und hat stets ihr Talent gefördert, auch dann, als ihre Mutter nach einer langen Krankheit 2018 verstarb – Lopez war damals 12 Jahre alt. Auf der Website des spanischen Fussballverbands erzählt sie: «Wir haben sehr schwere Zeiten durchgemacht. Natürlich denke ich immer an meine Mutter, aber ich bin auch meinem Vater unendlich dankbar. Er hat grosse Opfer gebracht, um mich dahin zu bringen, wo ich heute bin. Er hat alles verdient.»