Das EM-Endspiel am 27. Juli ist längst ausverkauft.

Nicolas Horni Sportredaktor

Die Vorfreude steigt: Weniger als eine Woche dauert es noch bis zum Start der Frauen-EM in der Schweiz.

Knapp drei Wochen später steigt im Basler St. Jakob-Park bereits das Endspiel. Die Tickets dafür sind längst vergriffen. Und genau das ruft nun offenbar Betrüger auf den Plan.

Derzeit kursieren E-Mails, die angeblich von Schweizer Banken stammen und versprechen, man habe einen All-inclusive-Trip zum Frauen-EM-Final gewonnen – inklusive Tickets, Unterkunft, Reisekosten und sogar einer vorab bezahlten Prepaid-Karte. Die Mails erscheinen täuschend echt und professionell. Und sie kommen aufgrund einer Spoofing-Methode sogar mit der normalen E-Mail-Adresse der jeweiligen Finanzdienstleister daher.

Keine Daten preisgeben, nichts herunterladen

Wer antwortet, um sich den vermeintlichen Gewinn bestätigen zu lassen, wird von den Betrügern schliesslich persönlich kontaktiert, wie die Seite Cybercrimepolice.ch warnt. Daraufhin erhalte man detaillierte Infos zum Reisegewinn – und soll kurz vor dem Event eine App herunterladen, um die Tickets zu aktivieren.

Nur: Diese App dürfte Schadsoftware enthalten, die persönliche Daten klaut oder sogar das Gerät kontrolliert. In anderen Fällen wird eine kleine Vorauszahlung verlangt, um den Gewinn zu «bestätigen».

Wer eine potenzielle Betrugs-E-Mail erhält, soll diese an Cybercrimepolice.ch weiterleiten. Alternativ könnte man die E-Mail löschen oder in den Spam-Ordner verschieben. Grundsätzlich gilt in solchen Fällen: nie sensible Daten von sich preisgeben.

Im Zweifelsfall sei es ratsam, direkt bei den betroffenen Unternehmen auf Echtheit anzufragen. Sollte jemand seine Daten bereits preisgegeben haben, solle man direkt seine Bankkarten sperren lassen und sich bei der Polizei melden.

