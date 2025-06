Das sagt Sundhage zur 1:7-Pleite gegen Luzerns U15

Nati-Trainierin Pia Sundhage und Verteidigerin Nadine Riesen geben einen Einblick in die vergangen Trainingswochen und einen Ausblick auf das kommende Testspiel vor der EM gegen Tschechien. Sundhage lässt sich bei der Goalie-Frage noch nicht in die Karten blicken.

1/7 Nadine Riesen und Pia Sundhage stellen sich vor dem Testspiel gegen Tschechien den Medien. Foto: keystone-sda.ch

Andri Bäggli Redaktion Sport

Es war das grosse Thema der letzten Tage: die 1:7-Niederlage der Nati gegen die U15 des FC Luzern. Für die Nati-Trainerin ist das Resultat aber nicht wichtig, wie sie in einer Pressekonferenz am Mittwoch erzählt: «Wir haben gegen die U15 gespielt, um ein weiteres Spiel zu bestreiten. Das ist für die Taktik und das Videostudium wichtig. Die Jungs waren etwas schneller. Als Beispiel: In Schweden haben wir gegen Männer ein Spiel bestritten und 0:9 verloren. Aber für die Fitness sind solche Spiele auch gegen Jungs gut. Das Ergebnis bedeutet nicht viel. Es ist aber schwierig das richtige Alter des Gegners zu finden, um eine möglichst ähnliche Matchsimulation zu erzeugen. Ich bin zufrieden.»

Sundhage stellt aber auch klar, dass das beim Testspiel gegen Tschechien nicht mehr gilt. «Morgen zählt das Resultat dann aber», sagt die Nati-Trainerin und ergänzt weiter: «Ich hoffe, wir schiessen viele Tore. Es wäre eine angenehme Vorbereitung für den EM-Start. Das Wichtigste ist aber die Leistung. Wir werden zur Pause mehrere Wechsel vornehmen, damit möglichst viele Spielerinnen zum Einsatz kommen.»

Ein Geheimnis lüftet die Schwedin aber noch nicht. Die Frage, wer an der EM im Tor stehen wird, beantwortet sie mit einem verschmitzten Lächeln: «Ihr werdet es morgen sehen.»

Verschiedene Teamevents

Auch Frankfurt-Verteidigerin Nadine Riesen äussert sich nicht zur Goalie-Frage. Sie sagt zum Konkurrenzkampf im Team lediglich: «Natürlich wollen wir alle spielen. Aber sobald klar ist, wer spielt, freuen wir uns für einander und pushen uns. Wir sind auf und neben dem Platz alle befreundet und helfen uns.»

1:26 Riesen vertätschts schier: Dieser Nati-Star driftet beim Teamevent am besten

Ihre Freundschaften konnten die Spielerinnen bei zwei Teamevents intensivieren. So waren sie bei VW und konnten dort einen Schleuderkurs belegen. «Viola Calligaris war glaube ich, am besten im Schleuderkurs», erzählt Riesen lachend. Auch haben sie die Brandy-Stiftung des Brettspielherstellers besucht. «Wir spielen viele Spiele, deswegen war das sehr cool», so die Verteidigerin.

Die PK zum Nachlesen

14:26 Uhr 14:26 Uhr Das wars Das wars von der Pressekonferenz mit Nadine Riesen und Pia Sundhage. 14:25 Uhr 14:25 Uhr Achterbahn der Gefühle «Ich denke, es wurde so entschieden, wie es am besten ist. Dass alle herausgefordert wurden, hat uns alle etwas besser gemacht. Es war aber schon eine Achterbahn der Gefühle. Wir wollten für die Spielerinnen da sein, die den Cut nicht geschafft haben. Da helfen nur Umarmungen und nette Worte, aber am Ende kann man da auch nicht viel machen», sagt Riesen zur Kaderbekanntgabe. 14:23 Uhr 14:23 Uhr Der Konkurrenzkampf Riesen spricht über den Konkurrenzkampf im Team: «Natürlich wollen wir alle spielen. Aber sobald klar ist, wer spielt freuen wir uns für einander und pushen uns. Wir sind auf und neben dem Platz alle befreundet und helfen uns.» 14:23 Uhr 14:23 Uhr Voller Fokus «Wir wollen den Test morgen wie ein richtiges Spiel nutzen. Wir wollen voll fokussiert auftreten und auch den Fans einen guten Eindruck hinterlassen. Wir spielen aus vollem Herzblut», erklärt Riesen. 14:22 Uhr 14:22 Uhr Schleuderkurs für die Natistars Riesen: «Wir hatten bereits einen Teamevent. Wir durften bei VW ein bisschen driften. Wir waren auch bei der Brandy-Stiftung. Wir spielen im Team viele Spiele, deswegen war das sehr cool. Der Pingpongtisch ist aktuell häufig in Benutzung. Viola Calligaris war glaube ich am Besten im Schleuderkurs.» 14:20 Uhr 14:20 Uhr Riesen macht sich nichts aus der U15-Niederlage Riesen: «Das Resultat war nicht wichtig. Wir konnten wichtige Erkenntnisse sammeln gegen die U15. Es war gut, auch einmal gegen stärkere Gegner zu spielen», so Riesen. 14:19 Uhr 14:19 Uhr Riesen sieht das Funkeln in den Augen der Fans «Es freut einen, das Funkeln in den Augen der Fans zu sehen. Es ist eine zusätzliche Motivation zu spüren, dass Leute zu einem aufschauen», freut sich Riesen. 14:18 Uhr 14:18 Uhr Riesen freut sich vor ihrer Familie zu spielen Riesen: «Es ist immer schön, wenn man mal wieder zu Hause ist. Die Unterstützung von Freunden und Familien ist immer ein Push.» 14:17 Uhr 14:17 Uhr Riesen über Druck Riesen: «Klar macht man sich einen kleinen Druck, ob man dabei ist oder nicht. Aber das Niveau war sehr hoch und der Fokus ist jetzt voll da, seit wir wissen, wer dabei ist und wer nicht.» 14:16 Uhr 14:16 Uhr Riesen über das Vertrauen Riesen: «Wir haben Vertrauen in alle Spielerinnen. Wir werden dann morgen sehen, wer im Tor steht, aber wir stehen hinter allen.» Weitere Einträge laden