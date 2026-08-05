Die YB-Frauen verpassen die Champions League. In der 2. Qualifikationsrunde verlieren die Bernerinnen gegen St. Pölten mit 3:4. Erfreuliche Nachrichten gibt es zu Ramona Bachmann: Die Schweizer Fussball-Legende gibt nach langer Leidenszeit ihr Comeback.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Aus der Traum von der Champions League für die YB-Frauen. In der als Viererpoule ausgetragenen zweiten Quali-Runde der Champions League verlieren sie ihren Halbfinal gegen St. Pölten mit 3:4. Im Gegensatz zu Servette, das nach dem Sieg gegen Dinamo Minsk im Mini-Turnier noch Hoffnungen auf die Königsklasse hegen darf, scheidet YB aus.

Der Traum von internationalem Fussball ist für die Bernerinnen aber noch nicht futsch. Am Freitag treffen sie im Spiel um Platz 3 auf den ukrainischen Vertreter SeaSters Odesa. Sollte man gewinnen, geht es in der Qualifikation für die Europa League weiter – bei einer Niederlage verpasst man das europäische Geschäft jedoch definitiv.

Bachmann gibt Comeback

Grund zur Freude gibt es für YB trotzdem: Ramona Bachmann (35) wird in der 76. Minute eingewechselt und gibt somit nach langer Verletzungspause ihr Comeback in einem Ernstkampf und damit ihr Pflichtspiel-Debüt für den Verein. Bei einem Testspiel gegen Como kam der Nati-Star schon zu einem Kurzeinsatz.