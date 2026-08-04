Darum gehts
- Servette-Frauen gewinnen 3:0 gegen Dinamo Minsk in Halbfinal der zweiten Quali-Runde der Champions League
- Bei Sieg im Final wartet die 3. Quali-Runde der Königsklasse
- Bei Niederlage geht es in EL-Quali weiter
Das Frauenteam von Servette nimmt Kurs auf die Königsklasse: In der als Viererpoule ausgetragenen zweiten Quali-Runde der Champions League im kasachischen Aktobe setzt sich der Schweizer Meister im Halbfinal souverän mit 3:0 gegen Dinamo Minsk aus Belarus durch. Für die Tore der Genferinnen sorgen Youngster Garance Nein (16), Laura Strik (30) und Paola Hernandez (24).
Im Final des Mini-Turniers am Freitag trifft Servette Chênois nun auf den Sieger der Partie zwischen dem isländischen Vertreter Breidablik und Aktobe aus Kasachstan. Mit einem weiteren Erfolg ziehen «les Grenats» in die entscheidende 3. Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel ein. Doch selbst bei einer Niederlage ist die europäische Reise nicht zu Ende: Dank des Sieges gegen Minsk steht das Team zumindest sicher in der Europa-League-Qualifikation.
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