Alle Super-Ligisten schaffen die 2. Cup-Runde

Die FCZ-Frauen gewinnen in der 2. Cup-Runde mit 7:0 gegen Sempach. Auch Basel, Yverdon und Rapperswil-Jona siegen. Damit haben sich alle Super-League-Teams durchgesetzt.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die FC Zürich Frauen setzen sich in der 2. Cup-Runde souverän gegen Sempach durch. Gegen das drittklassige Heimteam gibt es einen 7:0-Sieg. Die 17-jährige Anna Fernanda Steffen erzielt ebenso einen Doppelpack wie Amelie Roduner. Die weiteren Torschützinnen sind Martina Cavar, Marlene Wild und Luisa Blumenthal.

Auch Yverdon mit einem 3:1 gegen Eschenbach aus der 1. Liga, Rapperswil-Jona gegen Nati-B-Klub Étoile Carouge (4:0) und Basel mit einem 8:0 gegen Lugano (ebenfalls Nati B) siegen. Spielerin des Spiels ist Una Rankic (18), die zwischen der 2. und 64. Minunte drei Tore erzielt.

Damit haben sich alle zehn oberklassigen Klubs standesgemäss durchgesetzt.