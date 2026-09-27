DE
FR
Abonnieren

FCZ, FCB und Co.
Alle Super-Ligisten schaffen die 2. Cup-Runde

Die FCZ-Frauen gewinnen in der 2. Cup-Runde mit 7:0 gegen Sempach. Auch Basel, Yverdon und Rapperswil-Jona siegen. Damit haben sich alle Super-League-Teams durchgesetzt.
Publiziert: 27.09.2026 um 14:25 Uhr
|
Aktualisiert: 07:18 Uhr
Kommentieren
Die FCZ-Frauen setzen sich souverän durch. Auch alle anderen Super-Ligisten siegen. (Archivbild)
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Die FC Zürich Frauen setzen sich in der 2. Cup-Runde souverän gegen Sempach durch. Gegen das drittklassige Heimteam gibt es einen 7:0-Sieg. Die 17-jährige Anna Fernanda Steffen erzielt ebenso einen Doppelpack wie Amelie Roduner. Die weiteren Torschützinnen sind Martina Cavar, Marlene Wild und Luisa Blumenthal.

Auch Yverdon mit einem 3:1 gegen Eschenbach aus der 1. Liga, Rapperswil-Jona gegen Nati-B-Klub Étoile Carouge (4:0) und Basel mit einem 8:0 gegen Lugano (ebenfalls Nati B) siegen. Spielerin des Spiels ist Una Rankic (18), die zwischen der 2. und 64. Minunte drei Tore erzielt.

Damit haben sich alle zehn oberklassigen Klubs standesgemäss durchgesetzt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen