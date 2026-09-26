Die Frauen des FC St. Gallen gewinnen im Cup gegen Schlieren erst in der Verlängerung. Der Nati-B-Vertreter kommt in Unterzahl zum zwischenzeitlichen 1:1.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die FCSG-Frauen schrammen in der zweiten Cup-Runde an einer Blamage vorbei. Die Vorletzten der Super League gewinnen bei Nati-B-Klub Schlieren erst in der Verlängerung mit 2:1.

Die Favoritinnen gehen zwar dank des Treffers von Olivia Edelmann mit einem 1:0 in die Pause und können ab der 56. Minute wegen einer Roten Karte gegen Schlierens Melina Metzger in Überzahl spielen. Doch mit einer Frau weniger schaffen die Unterklassigen 20 Minuten vor Ende den Ausgleich – Livia Busin trifft.

Erst in der Verlängerung verhindert der FC St. Gallen das Ausscheiden. Yael Aeberhard trifft nach Corner von Naja Glanzmann.

Servette trifft zwölfmal

Gar keine Mühe hat Super-League-Leader Servette. Die Genferinnen schlagen Gambarogno aus der Nationalliga B gleich mit 12:0. Nati-Spielerin Meriame Terchoun und Garance Nein treffen doppelt, Mickaëlla Cardia gar vierfach.