«St. Gallen spielt einen unfassbar schrecklichen Fussball»
Der FC St. Gallen spielt Punkte ein, aber kaum attraktiven Fussball. Zwar mischen sie vorne mit und haben treue Fans, doch die Spiele wirken oft unansehnlich – wichtiger ist derzeit Effektivität statt Stil.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 65