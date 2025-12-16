DE
Effektivität statt Schönheit
«St. Gallen spielt einen unfassbar schrecklichen Fussball»

Der FC St. Gallen spielt Punkte ein, aber kaum attraktiven Fussball. Zwar mischen sie vorne mit und haben treue Fans, doch die Spiele wirken oft unansehnlich – wichtiger ist derzeit Effektivität statt Stil.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 65
