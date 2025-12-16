FCB-Magnin unter Druck «Mit jedem Schlusspfiff lässt er den Kopf tiefer hängen»

Der FC Basel steckt in der Offensive fest: Drittes Heimspiel in Folge ohne Tor, trotz 21 Abschlüssen keine Grosschancen. Die anhaltende Flaute erhöht den Druck auf Trainer Magnin, während die Konkurrenz in der Tabelle kaum vorankommt.