«Mit jedem Schlusspfiff lässt er den Kopf tiefer hängen»
Der FC Basel steckt in der Offensive fest: Drittes Heimspiel in Folge ohne Tor, trotz 21 Abschlüssen keine Grosschancen. Die anhaltende Flaute erhöht den Druck auf Trainer Magnin, während die Konkurrenz in der Tabelle kaum vorankommt.
