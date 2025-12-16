DE
FCB-Magnin unter Druck
«Mit jedem Schlusspfiff lässt er den Kopf tiefer hängen»

Der FC Basel steckt in der Offensive fest: Drittes Heimspiel in Folge ohne Tor, trotz 21 Abschlüssen keine Grosschancen. Die anhaltende Flaute erhöht den Druck auf Trainer Magnin, während die Konkurrenz in der Tabelle kaum vorankommt.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian Raz und Tobias Wedermann
