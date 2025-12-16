DE
YB wird wieder YB
«Seoane hat den richtigen Hebel für den richtigen Spieler»

Bei YB ist eine klare positive Entwicklung erkennbar. Das Zusammenspiel wirkt stabiler, das Potenzial wird besser ausgeschöpft. Trotz eines nicht perfekten Spiels gegen Luzern zeigt das 2:0 die Effizienz einer Spitzenmannschaft.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 65
