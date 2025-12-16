«Seoane hat den richtigen Hebel für den richtigen Spieler»
Bei YB ist eine klare positive Entwicklung erkennbar. Das Zusammenspiel wirkt stabiler, das Potenzial wird besser ausgeschöpft. Trotz eines nicht perfekten Spiels gegen Luzern zeigt das 2:0 die Effizienz einer Spitzenmannschaft.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 65