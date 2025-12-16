YB wird wieder YB «Seoane hat den richtigen Hebel für den richtigen Spieler»

Bei YB ist eine klare positive Entwicklung erkennbar. Das Zusammenspiel wirkt stabiler, das Potenzial wird besser ausgeschöpft. Trotz eines nicht perfekten Spiels gegen Luzern zeigt das 2:0 die Effizienz einer Spitzenmannschaft.