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Stewart 35'
Charles 85'
Gyökeres 68'

Zweite Cup-Pleite in Serie
Arsenal blamiert sich gegen Zweitligisten

Arsenal blamiert sich im FA Cup bei Zweitligist Southampton. Das Team von Mikel Arteta verliert das zweite K.o.-Spiel in Serie nach dem Ligacup-Final gegen Manchester City.
Publiziert: 04.04.2026 um 23:37 Uhr
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Aktualisiert: 04.04.2026 um 23:50 Uhr
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Southampton sorgt im FA Cup für eine faustdicke Überraschung.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Aus dem im Saisonverlauf vielzitierten «Quadruple» bestehend aus Ligacup, FA Cup, Premier League und Champions League kann maximal noch ein Double werden. Arsenal blamiert sich im FA Cup beim Zweitligisten Southampton. 

Die Südengländer gewinnen gegen das Starensemble von Mikel Arteta mit 2:1. Nach der 0:2-Pleite im Ligacup-Final gegen ManCity vor der Länderspielpause geht der Premier-League-Leader schon zum zweiten Mal in Serie als Verlierer vom Platz – zum ersten Mal seit den beiden Niederlagen im Champions-League-Halbfinal gegen PSG in der Vorsaison.

Der Schotte Ross Stewart eröffnet in der 35. Minute das Skore für den krassen Aussenseiter. Die Londoner rennen nach dem Seitenwechsel an und kommen gut 20 Minuten vor dem Ende durch Viktor Gyökeres zum Ausgleich. Doch was folgt, ist nicht die erwartete Wende. In der 85. Minute erzielt Shea Charles den Siegtreffer, der das St. Mary's Stadium zum Explodieren bringt. 

Der Absteiger der letzten Saison, der in der zweithöchsten Liga, der Championship, noch um den Aufstieg kämpft, bringt den Sieg mit der Unterstützung der Fans, die bei jeder gelungenen Aktion und jedem Arsenal-Fehlschuss frenetisch jubeln, über die Zeit. 

Im Halbfinal trifft Southampton auf Chelsea, ManCity, West Ham oder Leeds. Letztere treffen im verbleibenden Viertelfinal am Ostersonntag aufeinander. 

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