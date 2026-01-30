Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller – Note 4

Ordentliches Spiel von Marvin Keller. Pech hat er beim 0:2. Wahrscheinlich geht der nicht rein, wenn sich das Team in einer besseren Phase befindet. Top-Parade gegen Jeltsch.

Loris Benito – Note 4

Der Captain hebt wohl das Offside auf beim zweiten Stuttgarter Treffer. Doch einen Strick sollte man ihn daraus nicht drehen. War sonst zuverlässig. Pushte sein Team nach vorne.

1:59 Klare Worte von Captain Benito: «Es ist bitter, frustrierend und dumm»

Sandro Lauper – Note 5

Es ist wohl das Tor seiner Karriere, dieser Volleyschuss aus 18 Metern. Leider nutzlos. Das ist ganz bitter, denn Lauper beging keine grossen Fehler.

0:23 Traumtor bleibt wertlos: Lauper schiesst YB mit Volley zum Ausgleich

Gregory Wüthrich – Note 4

«Verliert» Undav beim 0:1. Ein leichter Schubser setzte den YB-Verteidiger schachmatt. Handkehrum legt er zum 1:2 von Gigovic mit dem Absatz auf …

Saidy Janko – Note 4

Kein schlechtes Spiel des Rechtsverteidigers, jedenfalls kam von Führich nicht wahnsinnig viel. Enteilte ihm einmal an der Mittellinie, doch da scheiterte der VfB-Star an einer gewissen Nonchalance.

Edimilson Fernandes – Note 4

Fürchterlicher Fehlpass vor dem 0:1. Doch dann biss sich der Walliser ins Spiel. Millimetergenauer Corner auf den Fuss von Lauper zu dessen Traumtor.

Armin Gigovic – Note 5

War ein mehr als valabler Ersatz für den gesperrten Raveloson. Schaltet bei Bredlows Fehlpass schnell und bedient gleich Sanches – um dann mit einem Topschuss ins Kreuz abzuschliessen. Hatte zudem das 3:2 auf dem Fuss mit einem Volley ins Aussennetz.

Joël Monteiro – Note 4

Geistesblitz, bei der Szene, die YB Leben einhauchte, als er aus dem Nichts Bedia bediente, der die Riesenchance in der 36. Minute auslässt. Doch danach leben die Berner. Und Monteiro hilft hinten mit, auch mit Grätschen.

Alvyn Sanches – Note 4

Wenn der besser im Kopfballspiel wäre … dann hätte er Jankos Flanke verwertet – und YB wäre weiter, Wenn und Aber. Klar ist indes: Das YB-Juwel kommt immer besser in Fahrt.

Christian Fassnacht – Note 3

Von rechts kam bei YB nicht viel. Im Moment steckt Fassnacht in einem kleinen Loch, aus dem er auch im Schwabenland nicht findet. Aber er kämpft immer unverdrossen.

Chris Bedia – Note 3

Versemmelt die erwähnte Chance und hat eine zweite Möglichkeit, bei der er nicht schnell genug reagiert – und dann ausrutscht. Immer anspielbar, schafft Räume. Aber eben: Ein Mittelstürmer wird an Toren gemessen.

Sergio Cordova – Note 2

Kommt in der 63. Minute für Chris Bedia. Zwei Topchancen, um mit dem 3:2 alles klarzumachen. Zweimal kann er den Ball nicht vernünftig annehmen, macht einen Haken, und schliesst dann miserabel ab. In Bern ist der Venezolaner ohnehin untendurch. In Stuttgart sieht man weshalb.

Darian Males

Kommt in der 78. Minute für Christian Fassnacht. Zu kurz für eine Bewertung.

Dominik Pech

Kommt in der 78. Minute für Armin Gigovic. Zu kurz für eine Bewertung.

Alan Virginius

Kommt in der 78. Minute für Joël Monteiro. Zu kurz für eine Bewertung.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen