YB-Noten bei Stuttgart-Pleite
Berner Leader fällt in der Europa League durch

Bei der bitteren 2:3-Pleite gegen den VfB Stuttgart sticht Sandro Lauper mit seinem Tor heraus. Das schlägt sich auch in den Noten nieder. Ein YB-Stürmer wird abgestraft.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Alain Kunz

Marvin Keller – Note 4

Ordentliches Spiel von Marvin Keller. Pech hat er beim 0:2. Wahrscheinlich geht der nicht rein, wenn sich das Team in einer besseren Phase befindet. Top-Parade gegen Jeltsch.

Loris Benito – Note 4

Der Captain hebt wohl das Offside auf beim zweiten Stuttgarter Treffer. Doch einen Strick sollte man ihn daraus nicht drehen. War sonst zuverlässig. Pushte sein Team nach vorne.

Sandro Lauper – Note 5

Es ist wohl das Tor seiner Karriere, dieser Volleyschuss aus 18 Metern. Leider nutzlos. Das ist ganz bitter, denn Lauper beging keine grossen Fehler.

Gregory Wüthrich – Note 4

«Verliert» Undav beim 0:1. Ein leichter Schubser setzte den YB-Verteidiger schachmatt. Handkehrum legt er zum 1:2 von Gigovic mit dem Absatz auf …

Saidy Janko – Note 4

Kein schlechtes Spiel des Rechtsverteidigers, jedenfalls kam von Führich nicht wahnsinnig viel. Enteilte ihm einmal an der Mittellinie, doch da scheiterte der VfB-Star an einer gewissen Nonchalance.

Edimilson Fernandes – Note 4

Fürchterlicher Fehlpass vor dem 0:1. Doch dann biss sich der Walliser ins Spiel. Millimetergenauer Corner auf den Fuss von Lauper zu dessen Traumtor.

Armin Gigovic – Note 5

War ein mehr als valabler Ersatz für den gesperrten Raveloson. Schaltet bei Bredlows Fehlpass schnell und bedient gleich Sanches – um dann mit einem Topschuss ins Kreuz abzuschliessen. Hatte zudem das 3:2 auf dem Fuss mit einem Volley ins Aussennetz.

Früh geht es Berg ab: Stuttgart kommt bereits nach fünf Minuten zum ersten Treffer.
Joël Monteiro – Note 4

Geistesblitz, bei der Szene, die YB Leben einhauchte, als er aus dem Nichts Bedia bediente, der die Riesenchance in der 36. Minute auslässt. Doch danach leben die Berner. Und Monteiro hilft hinten mit, auch mit Grätschen.

Alvyn Sanches – Note 4

Wenn der besser im Kopfballspiel wäre … dann hätte er Jankos Flanke verwertet – und YB wäre weiter, Wenn und Aber. Klar ist indes: Das YB-Juwel kommt immer besser in Fahrt.

Christian Fassnacht – Note 3

Von rechts kam bei YB nicht viel. Im Moment steckt Fassnacht in einem kleinen Loch, aus dem er auch im Schwabenland nicht findet. Aber er kämpft immer unverdrossen.

Chris Bedia – Note 3

Versemmelt die erwähnte Chance und hat eine zweite Möglichkeit, bei der er nicht schnell genug reagiert – und dann ausrutscht. Immer anspielbar, schafft Räume. Aber eben: Ein Mittelstürmer wird an Toren gemessen.

Sergio Cordova – Note 2

Kommt in der 63. Minute für Chris Bedia. Zwei Topchancen, um mit dem 3:2 alles klarzumachen. Zweimal kann er den Ball nicht vernünftig annehmen, macht einen Haken, und schliesst dann miserabel ab. In Bern ist der Venezolaner ohnehin untendurch. In Stuttgart sieht man weshalb.

Darian Males

Kommt in der 78. Minute für Christian Fassnacht. Zu kurz für eine Bewertung.

Dominik Pech

Kommt in der 78. Minute für Armin Gigovic. Zu kurz für eine Bewertung.

Alan Virginius

Kommt in der 78. Minute für Joël Monteiro. Zu kurz für eine Bewertung.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Freiburg
SC Freiburg
8
6
17
8
AS Rom
AS Rom
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologna FC
Bologna FC
8
7
15
11
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
8
5
14
15
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
8
1
14
16
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
8
4
13
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
8
3
12
18
OSC Lille
OSC Lille
8
3
12
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
8
3
12
20
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
8
-3
10
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Basel
FC Basel
8
-4
6
31
FC Salzburg
FC Salzburg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nizza
OGC Nizza
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
8
-20
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
