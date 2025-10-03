Der FCB fährt gegen den VfB Stuttgart im zweiten Spiel der Europa-League den ersten Sieg ein. In den deutschen Medien wird dafür vor allem ein Spieler gelobt: Goalie Marwin Hitz.

So reagiert die deutsche Presse auf die Stuttgart-Pleite beim FCB

1/5 Der FCB feiert den 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Foto: imago/Eibner

Darum gehts FC Basel besiegt Stuttgart 2:0 in der Europa League

Marwin Hitz wird für herausragende Leistung und Elfmeterparade gelobt

Julian Sigrist Redaktor Sport

Was war das für eine Europacup-Nacht im Basler St. Jakob-Park! Der FCB schlägt am Donnerstagabend den amtierenden deutschen Pokalsieger Stuttgart mit 2:0. Für die Bebbi sind es die ersten Punkte in der noch jungen Europa-League-Saison und nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ein wichtiger Befreiungsschlag. Einen grossen Anteil daran hat ein überragender Marwin Hitz (38), der unter anderem einen Elfmeter hält.

Hitz wird gelobt

So titelt das deutsche Online-Medium Spox: «Ehemaliger Spieler des BVB wird zum Albtraum: VfB Stuttgart erlebt frustrierenden Europa-League-Abend in Basel» – und schreibt im Text von einem «starken Rückhalt» im Tor, der Bebbi. «Hitz unüberwindbar: Stuttgart verliert trotz zahlreicher Chancen in Basel», schreibt «Kicker». Und die Sportschau titelt: «VfB Stuttgart verzweifelt an Hitz und unterliegt in Basel.»

Die Sport-Nachrichtenagentur SID schwärmt im Matchbericht derweil: «Der ehemalige Bundesliga-Profi Marwin Hitz, der eine Weltklasse-Leistung zeigte, parierte nicht nur den Strafstoss von Demirovic, sondern weitere gute Chancen des VfB, der oft aufs Tor schoss – aber nicht genau genug.»

2:14 «Held des Abends»: Hitz wird von Mitspielern und Journalisten gefeiert

«Elfmeter-Seuche»

«Sport1» hingegen sieht einen grossen Anteil am Sieg beim Torschützen zum 2:0 und schreibt: «Shaqiri entzaubert den VfB». «Sportbild» wird derweil mit einem Wortspiel kreativ und titelt: «Stuttgarts total verbaselter Euro-Abend.»

Einige andere deutsche Medien rücken den Fokus mehr auf den verschossenen Penalty. «VfB Stuttgart beim 0:2 in Basel mit Elfmeter-Pech» heisst es bei «ZDF». «VfB patzt in Basel: Elfmeter verschossen, Spiel verloren», titelt «Eurosport». Und «Welt» schreibt sogar von einer «Elfmeter-Seuche» – die Stuttgarter verschossen nämlich sieben ihrer letzten elf Penaltys.