Hitz wird von Mitspielern und Journalisten gefeiert
2:14
«Held des Abends»:Hitz wird von Mitspielern und Journalisten gefeiert

«Total verbaselter Euro-Abend»
So reagiert die deutsche Presse auf die Stuttgart-Pleite beim FCB

Der FCB fährt gegen den VfB Stuttgart im zweiten Spiel der Europa-League den ersten Sieg ein. In den deutschen Medien wird dafür vor allem ein Spieler gelobt: Goalie Marwin Hitz.
Publiziert: 09:11 Uhr
Anhören
Der FCB feiert den 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart.
Darum gehts

  • FC Basel besiegt Stuttgart 2:0 in der Europa League
  • Marwin Hitz wird für herausragende Leistung und Elfmeterparade gelobt
  • Stuttgart verschoss sieben ihrer letzten elf Elfmeter
Julian SigristRedaktor Sport

Was war das für eine Europacup-Nacht im Basler St. Jakob-Park! Der FCB schlägt am Donnerstagabend den amtierenden deutschen Pokalsieger Stuttgart mit 2:0. Für die Bebbi sind es die ersten Punkte in der noch jungen Europa-League-Saison und nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ein wichtiger Befreiungsschlag. Einen grossen Anteil daran hat ein überragender Marwin Hitz (38), der unter anderem einen Elfmeter hält.

Hitz wird gelobt

So titelt das deutsche Online-Medium Spox: «Ehemaliger Spieler des BVB wird zum Albtraum: VfB Stuttgart erlebt frustrierenden Europa-League-Abend in Basel» – und schreibt im Text von einem «starken Rückhalt» im Tor, der Bebbi. «Hitz unüberwindbar: Stuttgart verliert trotz zahlreicher Chancen in Basel», schreibt «Kicker». Und die Sportschau titelt: «VfB Stuttgart verzweifelt an Hitz und unterliegt in Basel.»

Die Sport-Nachrichtenagentur SID schwärmt im Matchbericht derweil: «Der ehemalige Bundesliga-Profi Marwin Hitz, der eine Weltklasse-Leistung zeigte, parierte nicht nur den Strafstoss von Demirovic, sondern weitere gute Chancen des VfB, der oft aufs Tor schoss – aber nicht genau genug.»

«Elfmeter-Seuche»

«Sport1» hingegen sieht einen grossen Anteil am Sieg beim Torschützen zum 2:0 und schreibt: «Shaqiri entzaubert den VfB». «Sportbild» wird derweil mit einem Wortspiel kreativ und titelt: «Stuttgarts total verbaselter Euro-Abend.»

Einige andere deutsche Medien rücken den Fokus mehr auf den verschossenen Penalty. «VfB Stuttgart beim 0:2 in Basel mit Elfmeter-Pech» heisst es bei «ZDF». «VfB patzt in Basel: Elfmeter verschossen, Spiel verloren», titelt «Eurosport». Und «Welt» schreibt sogar von einer «Elfmeter-Seuche» – die Stuttgarter verschossen nämlich sieben ihrer letzten elf Penaltys.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
