Darum gehts
- FC Basel besiegt Stuttgart 2:0 in der Europa League
- Marwin Hitz wird für herausragende Leistung und Elfmeterparade gelobt
- Stuttgart verschoss sieben ihrer letzten elf Elfmeter
Was war das für eine Europacup-Nacht im Basler St. Jakob-Park! Der FCB schlägt am Donnerstagabend den amtierenden deutschen Pokalsieger Stuttgart mit 2:0. Für die Bebbi sind es die ersten Punkte in der noch jungen Europa-League-Saison und nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ein wichtiger Befreiungsschlag. Einen grossen Anteil daran hat ein überragender Marwin Hitz (38), der unter anderem einen Elfmeter hält.
Hitz wird gelobt
So titelt das deutsche Online-Medium Spox: «Ehemaliger Spieler des BVB wird zum Albtraum: VfB Stuttgart erlebt frustrierenden Europa-League-Abend in Basel» – und schreibt im Text von einem «starken Rückhalt» im Tor, der Bebbi. «Hitz unüberwindbar: Stuttgart verliert trotz zahlreicher Chancen in Basel», schreibt «Kicker». Und die Sportschau titelt: «VfB Stuttgart verzweifelt an Hitz und unterliegt in Basel.»
Die Sport-Nachrichtenagentur SID schwärmt im Matchbericht derweil: «Der ehemalige Bundesliga-Profi Marwin Hitz, der eine Weltklasse-Leistung zeigte, parierte nicht nur den Strafstoss von Demirovic, sondern weitere gute Chancen des VfB, der oft aufs Tor schoss – aber nicht genau genug.»
«Elfmeter-Seuche»
«Sport1» hingegen sieht einen grossen Anteil am Sieg beim Torschützen zum 2:0 und schreibt: «Shaqiri entzaubert den VfB». «Sportbild» wird derweil mit einem Wortspiel kreativ und titelt: «Stuttgarts total verbaselter Euro-Abend.»
Einige andere deutsche Medien rücken den Fokus mehr auf den verschossenen Penalty. «VfB Stuttgart beim 0:2 in Basel mit Elfmeter-Pech» heisst es bei «ZDF». «VfB patzt in Basel: Elfmeter verschossen, Spiel verloren», titelt «Eurosport». Und «Welt» schreibt sogar von einer «Elfmeter-Seuche» – die Stuttgarter verschossen nämlich sieben ihrer letzten elf Penaltys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
4
6
2
2
3
6
3
2
3
6
3
2
3
6
5
2
3
6
6
2
2
6
6
2
2
6
8
2
3
4
9
2
2
4
10
2
1
4
11
2
1
4
12
2
2
3
13
2
1
3
14
2
1
3
15
2
0
3
15
2
0
3
17
2
0
3
18
2
0
3
19
2
-1
3
20
2
-1
3
21
2
-1
3
22
2
-1
3
22
2
-1
3
24
2
-1
3
25
2
-1
1
26
2
-1
1
27
2
-1
1
28
2
-2
1
28
2
-2
1
30
2
-2
1
31
2
-2
0
32
2
-2
0
33
2
-2
0
34
2
-3
0
34
2
-3
0
36
2
-4
0