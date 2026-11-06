Milan erlebt einen weiteren blamablen Abend im Europacup. Dafür hagelt es Kritik an den Rossoneri. Auch Nati-Spieler Ardon Jashari kommt schlecht weg.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Was war die Euphorie gross bei Milan nach dem ebenso starken wie überraschenden Auftritt am vergangenen Wochenende. Im Derby wurde Stadtrivale Inter gleich mit 3:1 aus dem San Siro befördert.

Ist damit die Mailänder Saison nach durchzogenem Start so richtig lanciert? Nicht wirklich. Am Donnerstag folgt in der Europa League ein weiterer Tiefschlag. Gegen den ungarischen Vertreter Ferencvaros verlieren die Italiener sang- und klanglos mit 0:2. Kein Wunder, setzt es nun happige Kritik ab – am Trainer und am Team rund um den Schweizer Ardon Jashari (24).

«Das ist nicht zu rechtfertigen»

Milan erlebe einmal mehr einen «Donnerstags-Albtraum», schreibt die «Gazzetta dello Sport» und spielt damit auf die bisher miesen Resultate des Klubs im Europacup an. Nach Benfica (0:2) und Bournemouth (0:3) setzte es nun gegen Ferencvaros die dritte Pleite im vierten Europa-League-Spiel ab. «Das ist nicht zu rechtfertigen. Es muss sich jetzt rasch besser werden – oder das wars», sagt Milan-Trainer Ruben Amorim (41) noch am Donnerstagabend bei Sky Italia.

Der Portugiese hat nach dem Derby ordentlich rotiert. Das Ergebnis sollte verheerend sein. So müssen diverse Spieler bei der italienischen Presse nun unten durch. So auch Ardon Jashari. Die «Gazzetta dello Sport» unterstellt ihm einen Mangel an Persönlichkeit im jüngsten Match. Jashari habe «nichts weiter als ein paar Pirouetten und sinnlose Querpässe» gezeigt. Und weiter: «Als Aushilfs-Regisseur für Modric war er schwach.» Und auch die «Tuttosport» urteilt: «Die erste Halbzeit war ein Kampf und Jashari verlor viele Bälle.»

Tatsächlich endete der Arbeitstag des Nati-Stars in der 63. Minute. Da stand es bereits 0:1. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es auch danach nicht besser wurde. Kurz nach der Jashari-Auswechslung folgte das zweite Gegentor.

Während Jashari in der Serie A momentan praktisch nur zu Teileinsätzen kommt, durfte er im Europacup zuletzt zweimal durchspielen. Das änderte sich nun beim nächsten miesen Milan-Auftritt. Ob Jashari in der Nati in der kommenden Woche mehr zum Zug kommt, ist ebenfalls fraglich. Denn nach zuletzt mehreren Spielen über 90 Minuten muss der Zentralschweizer wohl auch dort wieder Platz machen für Nati-Rückkehrer und -Captain Granit Xhaka.