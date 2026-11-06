DE
FR
Abonnieren

Wieder Albtraum-Abend in der Europa League
Nach Milan-Blamage hagelts auch für Jashari Kritik

Milan erlebt einen weiteren blamablen Abend im Europacup. Dafür hagelt es Kritik an den Rossoneri. Auch Nati-Spieler Ardon Jashari kommt schlecht weg.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/6
Ardon Jashari erlebt am Donnerstag wieder einen frustrierenden Abend.
Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
RMS_Portrait_AUTOR_261.JPG
Andrea CattaniTagesleiter Sport

Was war die Euphorie gross bei Milan nach dem ebenso starken wie überraschenden Auftritt am vergangenen Wochenende. Im Derby wurde Stadtrivale Inter gleich mit 3:1 aus dem San Siro befördert.

Ist damit die Mailänder Saison nach durchzogenem Start so richtig lanciert? Nicht wirklich. Am Donnerstag folgt in der Europa League ein weiterer Tiefschlag. Gegen den ungarischen Vertreter Ferencvaros verlieren die Italiener sang- und klanglos mit 0:2. Kein Wunder, setzt es nun happige Kritik ab – am Trainer und am Team rund um den Schweizer Ardon Jashari (24).

«Das ist nicht zu rechtfertigen»

Milan erlebe einmal mehr einen «Donnerstags-Albtraum», schreibt die «Gazzetta dello Sport» und spielt damit auf die bisher miesen Resultate des Klubs im Europacup an. Nach Benfica (0:2) und Bournemouth (0:3) setzte es nun gegen Ferencvaros die dritte Pleite im vierten Europa-League-Spiel ab. «Das ist nicht zu rechtfertigen. Es muss sich jetzt rasch besser werden – oder das wars», sagt Milan-Trainer Ruben Amorim (41) noch am Donnerstagabend bei Sky Italia.

Der Portugiese hat nach dem Derby ordentlich rotiert. Das Ergebnis sollte verheerend sein. So müssen diverse Spieler bei der italienischen Presse nun unten durch. So auch Ardon Jashari. Die «Gazzetta dello Sport» unterstellt ihm einen Mangel an Persönlichkeit im jüngsten Match. Jashari habe «nichts weiter als ein paar Pirouetten und sinnlose Querpässe» gezeigt. Und weiter: «Als Aushilfs-Regisseur für Modric war er schwach.» Und auch die «Tuttosport» urteilt: «Die erste Halbzeit war ein Kampf und Jashari verlor viele Bälle.»

Mehr zum Thema
Manuel Akanji (rechts) und seine Inter-Kollegen sind bedient – Milan jubelt.
Highlights jetzt im Video
Akanji-Assist reicht nicht – Inter verliert das Derby
Valentina_Maceri9.jpeg
«Im Weltfussball einzigartig»
TV-Moderatorin Maceri hat klare Meinung zum Mailänder Derby
Ardon Jashari (l.) muss sich mit der AC Milan Bologna mit 2:4 geschlagen geben.
Jashari spielt durch
Milan gibt Führung aus der Hand – und verliert erstmals
Laut Fernandes ist der einzige Grund, dass er noch in Manchester ist, Trainer Ruben Amorim.
Dicke Luft bei Premier-Ligist
Lotst Amorim einen ManUtd-Star zu Milan?

Tatsächlich endete der Arbeitstag des Nati-Stars in der 63. Minute. Da stand es bereits 0:1. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es auch danach nicht besser wurde. Kurz nach der Jashari-Auswechslung folgte das zweite Gegentor.

Während Jashari in der Serie A momentan praktisch nur zu Teileinsätzen kommt, durfte er im Europacup zuletzt zweimal durchspielen. Das änderte sich nun beim nächsten miesen Milan-Auftritt. Ob Jashari in der Nati in der kommenden Woche mehr zum Zug kommt, ist ebenfalls fraglich. Denn nach zuletzt mehreren Spielen über 90 Minuten muss der Zentralschweizer wohl auch dort wieder Platz machen für Nati-Rückkehrer und -Captain Granit Xhaka.

Europa League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SL Benfica
SL Benfica
4
10
12
2
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
4
9
12
3
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
4
8
12
4
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
4
8
10
5
Juventus Turin
Juventus Turin
4
7
10
6
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
4
3
10
7
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
7
9
8
Besiktas JK
Besiktas JK
4
3
7
9
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
4
1
7
10
Levski Sofia
Levski Sofia
4
1
7
11
FC Sunderland
FC Sunderland
4
0
7
12
NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
4
-1
7
13
Olympique Lyon
Olympique Lyon
4
-1
7
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4
3
6
15
RSC Anderlecht
RSC Anderlecht
4
3
6
16
OFI Kreta
OFI Kreta
4
1
6
17
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
4
1
6
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
4
-1
6
19
SCU Torreense
SCU Torreense
4
-2
6
20
Real Sociedad
Real Sociedad
4
5
5
21
Crystal Palace
Crystal Palace
4
3
5
22
Sparta Prag
Sparta Prag
4
0
4
23
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
0
4
24
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
4
-3
4
25
NK Celje
NK Celje
4
-4
4
26
FC Salzburg
FC Salzburg
4
-5
4
27
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
4
-2
3
28
AC Mailand
AC Mailand
4
-3
3
29
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
4
-3
3
30
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
4
-4
3
31
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
-4
3
32
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
4
-5
3
33
Hapoel Beer Sheva FC
Hapoel Beer Sheva FC
4
-7
1
34
Lilleström SK
Lilleström SK
4
-8
1
35
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
4
-10
1
36
FC Ararat Armenia
FC Ararat Armenia
4
-10
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
21133819 entity_logo_ac_mailand
AC Milan
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21133819 entity_logo_ac_mailand
        AC Milan