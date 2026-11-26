Europa League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AFC Bournemouth
5
10
15
2
Bayer Leverkusen
5
9
12
3
Ferencvaros Budapest
4
8
12
4
SL Benfica
5
6
12
5
Union Saint-Gilloise
5
8
11
6
Juventus Turin
4
7
10
7
Besiktas JK
1:0
5
4
10
8
Olympiakos Piräus
5
1
10
9
Levski Sofia
5
0
7
9
FC Sunderland
4
0
7
11
NEC Nijmegen
4
-1
7
12
Olympique Lyon
4
-1
7
13
GNK Dinamo Zagreb
5
-1
7
14
FC Salzburg
5
-3
7
15
AZ Alkmaar
4
3
6
16
RSC Anderlecht
4
3
6
17
OFI Kreta
4
1
6
18
FC Stade Rennes
4
1
6
19
FC Viktoria Pilsen
5
0
6
20
AC Mailand
5
-1
6
21
AC Omonia Nicosia
4
-1
6
22
SCU Torreense
4
-2
6
23
Olympique Marseille
5
-3
6
24
Real Sociedad
4
5
5
25
Crystal Palace
4
3
5
26
Sparta Prag
4
0
4
27
TSG Hoffenheim
4
0
4
28
SK Sturm Graz
4
-3
4
29
NK Celje
4
-4
4
30
RC Celta de Vigo
5
-3
3
31
Jagiellonia Bialystok
4
-3
3
32
Celtic Glasgow
4
-5
3
33
KKS Lech Posen
5
-10
2
34
Lilleström SK
4
-8
1
35
Hapoel Beer Sheva FC
0:1
5
-8
1
36
FC Ararat Armenia
5
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele