DE
FR
Abonnieren
YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit den Stewards
0:46
Der Megaskandal im Video:YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit Stewards

Eure Meinung zu den YB-Chaoten
«Personen, die sich so benehmen, sind keine Fans»

Die YB-Fans drehen durch. Beim Gastspiel in Birmingham kam es zu Ausschreitungen, bei welchen sogar die Polizei eingreifen musste. Zwei Anhänger des Fussball-Klubs wurden abgeführt. Unsere Leser gehen nicht nur mit den Übeltätern in die Kritik.
Publiziert: 13:14 Uhr
Kommentieren
1/6
YB-Chaoten sorgen gegen Aston Villa für einen Eklat.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • YB-Fans verursachen Ausschreitungen bei Aston Villa
  • Leser fordern harte Strafen und lebenslanges Stadionverbot für Übeltäter
  • Zwei Personen wurden von der Polizei abgeführt, ein Spieler erlitt eine Platzwunde
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alessandro_Kälin_Praktikant Community_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Alessandro KälinRedaktor Community

YB wird den Fussballfans in Birmingham für eine Weile in Erinnerung bleiben. Aber wohl aus den falschen Gründen. Aufgrund von Ausschreitungen am Gastspiel bei Aston Villa sind die Anhänger des Berner Sportvereins mit harter Kritik konfrontiert. Ein Jubeltänzchen des gegnerischen Torschützen Donyell Malen (26) veranlasste einige Fans, Bierbecher und sogar einen Fünfliber auf den Platz zu schmeissen. Von einem Becher trug der gegnerische Spieler eine Platzwunde am Kopf davon.

Trotz Intervention durch YB-Captain Loris Benito (33) kam es zu weiteren Ausschreitungen. Zwei Übeltäter wurden schlussendlich von der Polizei abgeführt. Benito meinte, dieses Verhalten sei zwar inakzeptabel, die Polizei trage aufgrund eines Missverständnisses aber Mitschuld.

«Personen, die sich so benehmen, sind keine Fans»

Unsere Leserschaft hat für das Verhalten der «YB-Chaoten» nichts anderes als harte Kritik übrig. «Personen, die sich so benehmen, sind keine Fans», heisst es von Rolf Straub. Er fügt hinzu: «Die suchen nur die Schlägereien und wollen andere verletzen. Es sind immer die gleichen Typen.» Auch Sepp Knüsel schreibt: «Hört auf, die als Fans zu bezeichnen. Das sind Radaubrüder und Hooligans.»

Mehr zum YB Fan-Skandal
Wie es zum Fan-Skandal kam und welche Strafe YB droht
Mit Video
«Von da an eskalierte es»
Wie es zum Fan-Skandal kam und welche Strafe YB droht
«Hoffentlich müssen die Idioten auf der Insel bleiben»
Mit Video
Alex Frei über YB-Chaoten
«Hoffentlich müssen die Idioten auf der Insel bleiben»
YB liefert Grund für Fan-Eskalation
Mit Video
Missverständnis als Ursache?
YB liefert Grund für Fan-Eskalation

Max Leiser betont, dass nur wenige Störer für die Ausschreitungen verantwortlich seien: «Es wird immer von YB-Fans gesprochen. Dabei sind es ein paar Chaoten, die weggesperrt gehören. Die restlichen sind friedliche Fans.»

«Das wahre Problem liegt in der Kuscheljustiz der Schweiz»

Viele fordern knallharte Bestrafungen für die Auffälligen. Herbert Huber sagt: «Für diese Typen braucht es ein lebenslanges Stadionverbot, für alle Fussballspiele in der Schweiz und im Ausland!»

Daniel Bodmer zweifelt bei solchen Fällen an der Schweizer Justiz: «Das wahre Problem liegt in der Kuscheljustiz der Schweiz, wo nichts, aber auch gar nichts Konsequenzen hat, wenn es um Vergehen in den Stadien geht.» Auch Klaus Pauli meint: «Wer zu Hause keinen Anstand lernt, wird diesen in der Fremde auch nicht wahren.» Laut ihm liegt das Versagen bei den Schweizer Klubs: «Wenn sie solche Chaoten immer mit Samthandschuhen anfassen, muss man sich ab solchen Auftritten nicht wundern.»

«Darum werden es immer weniger Familien bei den Spielen»

Andere befürchten zudem, dass solches Verhalten Besucher von den Spielen vergrault. Robin Haas meint: «Darum werden es immer weniger Familien bei den Spielen. Was haben diese Typen an einem Sportevent zu suchen?» Es wisse ja jeder, dass diese nicht wegen des Sports dort sind.

Chriss Graf sieht dies ähnlich. «Was viele Vereine nicht verstehen wollen: Man verliert keine Zuschauer, wenn man die Gewalttätigen ausschliesst, sondern man gewinnt Zuschauer. Gewaltfreie, familienfreundliche Stadien sind meistens voller», appelliert er.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
5
9
12
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
Aston Villa
5
5
12
4
SC Freiburg
SC Freiburg
5
5
11
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
5
5
11
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
5
4
11
7
SC Braga
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
KRC Genk
5
2
10
10
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
5
4
9
11
OSC Lille
OSC Lille
5
4
9
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
5
4
9
13
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
5
4
9
14
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
5
2
9
15
AS Rom
AS Rom
5
2
9
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
5
3
8
18
Bologna FC
Bologna FC
5
3
8
19
SK Brann
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
5
0
8
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
5
-1
7
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Basel
FC Basel
5
0
6
25
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
5
-3
6
26
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzburg
FC Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
5
-13
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
5
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Europa League
Europa League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Aston Villa
Aston Villa
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Europa League
        Europa League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Aston Villa
        Aston Villa