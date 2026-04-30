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Änderung für Schweizer Fans
DAZN sichert sich TV-Rechte für Europa und Conference League

Ab der Saison 2027/28 werden die Europa League und die Conference League in der Schweiz nur noch bei DAZN zu sehen sein.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Die Spiele der Europa und Conference League werden ab der Saison 2027/28 neu bei DAZN zu sehen sein.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ab Sommer 2027 zeigt DAZN Europa und Conference League exklusiv in der Schweiz
  • 342 Spiele pro Saison neu beim deutschen Streaminganbieter
  • Abos ab 24,99 CHF verfügbar, Komplettpaket kostet 34,99 CHF monatlich
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Cédric HeebRedaktor Sport

Wer hierzulande ab Sommer 2027 die Europa und die Conference League im TV sehen möchte, braucht künftig ein DAZN-Abo. Wie der Streamingdienst am Donnerstag bekanntgibt, hat er sich ab der Spielzeit 2027/28 in der Schweiz die Exklusiv-Rechte am zweit- und drittgrössten Europacup-Wettbewerbs gesichert.

Bis zum Ende der nächsten Saison sind die Spiele weiterhin beim Schweizer Pay-TV-Sender Blue zu sehen, danach ist aber Schluss. «Insgesamt 342 Spiele pro Saison in beiden Wettbewerben stehen für hochklassigen europäischen Fussball, grosse internationale Duelle und echte Knockout-Atmosphäre mit einigen der besten Teams Europas», schreibt DAZN in der Medienmitteilung. Die Champions-League-Rechte sind ebenfalls noch bis 2027 bei Blue. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Für Fans gibts zwei Abo-Möglichkeiten

Schon ab der nächsten Saison werden die Spiele der spanischen LaLiga bei DAZN zu sehen sein. Somit wird die nächste Top-Liga Teil des Angebots, die Bundesliga (Samstagskonferenz und Sonntags-Spiele), die Serie A und die Ligue 1 sind jetzt schon grösstenteils bei DAZN.

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Für Schweizer Fans gibt es zwei Abonnement-Varianten. Das Komplettpaket «DAZN Unlimited» kostet 34,99 Franken im Monat und beinhaltet sämtliche in der Schweiz verfügbaren Inhalte. Beim Angebot «DAZN Super Sports» für 24,99 Franken stehen dem Fan ausgewählte Spiele der Serie A und Ligue 1 und die Bundesliga-Konferenz zur Verfügung.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Freiburg
SC Freiburg
8
6
17
8
AS Rom
AS Rom
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologna FC
Bologna FC
8
7
15
11
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
8
5
14
15
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
8
1
14
16
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
8
4
13
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
8
3
12
18
OSC Lille
OSC Lille
8
3
12
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
8
3
12
20
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
8
-3
10
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Basel
FC Basel
8
-4
6
31
FC Salzburg
FC Salzburg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nizza
OGC Nizza
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
8
-20
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
Ligue 1
Ligue 1
Serie A
Serie A
LaLiga
LaLiga
Champions League
Champions League
Europa League
Europa League
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