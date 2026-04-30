DAZN sichert sich TV-Rechte für Europa und Conference League

Ab der Saison 2027/28 werden die Europa League und die Conference League in der Schweiz nur noch bei DAZN zu sehen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab Sommer 2027 zeigt DAZN Europa und Conference League exklusiv in der Schweiz

342 Spiele pro Saison neu beim deutschen Streaminganbieter

Abos ab 24,99 CHF verfügbar, Komplettpaket kostet 34,99 CHF monatlich

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wer hierzulande ab Sommer 2027 die Europa und die Conference League im TV sehen möchte, braucht künftig ein DAZN-Abo. Wie der Streamingdienst am Donnerstag bekanntgibt, hat er sich ab der Spielzeit 2027/28 in der Schweiz die Exklusiv-Rechte am zweit- und drittgrössten Europacup-Wettbewerbs gesichert.

Bis zum Ende der nächsten Saison sind die Spiele weiterhin beim Schweizer Pay-TV-Sender Blue zu sehen, danach ist aber Schluss. «Insgesamt 342 Spiele pro Saison in beiden Wettbewerben stehen für hochklassigen europäischen Fussball, grosse internationale Duelle und echte Knockout-Atmosphäre mit einigen der besten Teams Europas», schreibt DAZN in der Medienmitteilung. Die Champions-League-Rechte sind ebenfalls noch bis 2027 bei Blue. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Für Fans gibts zwei Abo-Möglichkeiten

Schon ab der nächsten Saison werden die Spiele der spanischen LaLiga bei DAZN zu sehen sein. Somit wird die nächste Top-Liga Teil des Angebots, die Bundesliga (Samstagskonferenz und Sonntags-Spiele), die Serie A und die Ligue 1 sind jetzt schon grösstenteils bei DAZN.

Für Schweizer Fans gibt es zwei Abonnement-Varianten. Das Komplettpaket «DAZN Unlimited» kostet 34,99 Franken im Monat und beinhaltet sämtliche in der Schweiz verfügbaren Inhalte. Beim Angebot «DAZN Super Sports» für 24,99 Franken stehen dem Fan ausgewählte Spiele der Serie A und Ligue 1 und die Bundesliga-Konferenz zur Verfügung.