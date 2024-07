Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Das Medienzentrum des englischen Fussballverbands ist im Schloss Blankenhain, einem Gebäude aus dem 12. Jahrhundert.

Alain Kunz, Blankenhain

Charlie Wyett, «The Sun»

«Die Schweiz beeindruckt ganz England. Ich denke, die Leute auf der Insel sind realistisch. Sie haben die Schweiz gesehen. Sie haben England gesehen. Das schlechteste Team in den Viertelfinals. Die Leute machen Witze und singen «It's coming home.» In diesem Song gehts um Hoffnung – und er endet im Scheitern. Und nun sieht alles danach aus, dass es wirklich nach Hause geht. Nämlich unser Team. Am Sonntag …»

Kaveh Solhekol, Sky England

«Die Schweizer sind die Favoriten, keine Frage. Klar: England hat die nötigen Resultate erreicht. Aber die Leistungen waren nie wirklich gut. Auch in den englischen Medien ist klar: Die Schweiz ist besser als die Slowakei, als Slowenien oder Serbien. Und ja, sie waren auch klar besser als Italien. Es ist schlicht der perfekte Moment für die Schweiz, um auf England zu treffen.»

Mike McGrath, «The Telegraph»

«Die Schweiz ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. England wird dieses Team selbst unter Aufbietung jeglicher Fantasie niemals unterschätzen. Klar hat es in der anderen Tableauhälfte die ganz grossen Namen. Aber niemand denkt, dass es deshalb einfacher werden wird. Die Wahrnehmung, dass sich die Schweizer zum ersten Mal in der Fussballgeschichte als Favoriten gegen England sehen, ist absolut berechtigt. Wir spielen langsam. Die Schweiz hat lebhafte Spieler vorne. Dazu kann Granit Xhaka das Feld beherrschen.»

John Cross, «Daily Mirror»

«Ich liebe es, wie die Schweiz gegen Italien gespielt hat. Schnell, effizient, unglaublich gut gedrillt und gecoacht. Das ist der Unterschied zu England. Elf talentierte Individualisten, derweil die Schweiz eine Einheit bildet. Offenbar gabs da Probleme. Aber die sind gelöst. Und das hat sie noch stärker gemacht. Es ist längst keine Frage mehr, ob sie an einem Turnier dabei ist, sondern nur noch, wie weit sie kommt. Die Buchmacher machen England zu klaren Favoriten. Ich sehe es maximal fifty-fifty.»