«Ich denke seit Jahren, dass die Schweiz exzellent ist»

1/7 Gareth Southgate hat höllischen Respekt vor der Schweiz.

Alain Kunz, Blankenhain

Die kleine Schweiz in den Augen der Engländer? Früher war der Blickwinkel eigentlich derjenige eines Kolonialisten. Derjenige aus der Warte eines Hüters des British Empire, das vor genau hundert Jahren ein Viertel der Erde beherrschte, die typische Mischung aus Hochnäsigkeit und gebotener Freundlichkeit gegenüber einer Mini-Fussballnation.

Noch nicht so oft angeschaut

Heute? Machen wir die Probe aufs Exempel nach dem Dusel-Weiterkommen der Three Lions gegen die Slowakei. Erster Versuch bei Eberechi Eze (Crystal Palace), der gegen die Slowakei in der 83. Minute Youngster Kobbie Mainoo ersetzte. Die Frage ist sehr vorsichtig formuliert. Sie beginnt mit der Einleitung, dass es vielleicht ein bisschen früh sei, diese unmittelbar nach dem Spiel zu stellen: Was denn seine bisherige Wahrnehmung der Schweiz in diesem Turnier sei. Die Antwort ist, sagen wir es so, auch ein bisschen vorsichtig formuliert: «Ich habe sie mir noch nicht so oft angeschaut, um ehrlich zu sein.»

Kurz-Analyse von Smart Boy Conor

Okay. Zweiter Proband. Chelseas Conor Gallagher, der den Eindruck eines freundlichen jungen Mannes macht. Und siehe da, eine Art Kurz-Analyse: «Das wird ganz hart! Ich habe die Schweiz gegen Italien spielen sehen. Das ist ein absolutes Top-Team. Wir werden auf unserem höchsten Level sein und uns minuziös vorbereiten müssen.»

Kane sucht die Schwächen

Immerhin, ein Anfang. Der grosse Harry Kane seinerseits sagt, anderntags bestens aufgelegt, als er auf dem YouTube-Kanal des Fussballverbands in der Sendung «Lion's Den» (Löwengrube) chattet: «Die Schweiz hat bislang ein grosses Turnier gemacht. Italien zu schlagen, ist nicht einfach. Wir erwarten ein hartes Spiel und tun das, was wir immer tun: Wir bereiten uns unter der Woche vor. Wir analysieren die Spiele. Schauen genau hin, was die Schweiz gut macht und wo sie ihre Schwächen hat. Und dann versuchen wir, das auszunützen.»

Southgates Loblied

Gut gebrüllt, Löwe. Das Analyse-Filetstück liefert aber der Coach. Gareth Southgate gerät ins Schwärmen! «Die Schweiz ist schlicht exzellent! Das ist für mich kein bisschen eine Überraschung. Ich denke das seit Jahren, echt! Man sieht das seit einem Weilchen, diese Konsistenz. Die Art und Weise, wie die Schweizer hinten herausspielen. Ihr System ist schwierig zu pressen. Sie haben eine ausgezeichnete Rotation im Spiel. Ihre Angreifer haben Speed. Und wenn sie einmal führen, sind sie enorm gut strukturiert. Gegen Deutschland zum Beispiel standen sie derart gut, dass es kaum möglich war, da durchzukommen. Auch gegen Italien. Dass sie ein sehr, sehr gutes Team sind, hat man auch in den letzten Spielen gegen uns gesehen. In der Nations League und in einem Testmatch in Leicester. Das waren für uns enorm komplizierte Spiele. Es gibt jedenfalls viel vorzubereiten!»