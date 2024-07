Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Lothar Matthäus sagt ein 1:0 für England gegen die Schweiz voraus.

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Ich glaube, dass die grössere Erfahrung knapp den Ausschlag für den Titelverteidiger geben wird.» So lautete die Vorhersage von Lothar Matthäus (63) vor dem Spiel der Schweizer Nati gegen Italien. Sein Tipp: 1:0 für die Squadra Azzurra.

Satz mit x: War wohl nix! Remo Freuler und Ruben Vargas krönten eine starke Schweizer Leistung mit ihren Toren und führten die Nati so zu einem hochverdienten 2:0. Der Titelverteidiger musste die Koffer packen. Nun wartet England – und wieder tippt der Weltmeister von 1990 gegen die Schweiz!

Wieder sagt Matthäus in der «Bild» ein 0:1 aus Schweizer Sicht voraus. Nicht, weil die Nati per se schwächer als die Engländer einzustufen wäre, sondern: «Ich habe mich auch von der starken Leistung der Österreicher gegen Holland etwas täuschen lassen vor meinem Tipp für Österreich – Türkei.» Er tippte ein 2:1 für unsere Nachbarn, am Ende stand dieses Resultat für die Türken auf der Anzeigetafel.

Matthäus nennt Nati «Weltklasse»

Trotzdem spricht Matthäus, der 1980 Europameister wurde, der Mannschaft von Murat Yakin (49) viel Qualität zu und verleiht ihr gar ein besonderes Prädikat: «Wenn sie nochmals so Weltklasse spielen wie gegen Italien, haben sie auch gute Chancen gegen England, das für mich bisher zu den grössten Enttäuschungen dieser EM gehört.»

Zur grossen Figur avancieren könnte einmal mehr Nati-Captain Granit Xhaka (31). «Einer der herausragenden Spieler des Turniers», wie Matthäus sagt. Xhaka winkt im Spiel gegen die Three Lions zudem ein EM-Rekord. Sollte sich der Dirigent im Mittelfeld erneut die «Man of the Match»-Trophäe sichern – es wäre seine dritte an dieser EM –, würde er zu Cristiano Ronaldo (39) und Andrés Iniesta (40) aufschliessen, die als einzige bislang sechs solche Auszeichnungen an Europameisterschaften bekommen haben.

Übrigens: Matthäus glaubt, dass neben England auch Frankreich (2:1 gegen Portugal), Holland (2:0 gegen die Türkei) und – natürlich – Gastgeber Deutschland (5:4 n.P. gegen Spanien) in den Halbfinal einziehen.