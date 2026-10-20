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Ex-DFB-Spieler rechnet ab
«Ich würde nie wieder für Deutschland spielen!»

Kerem Demirbay spielte zweimal für Deutschland, gewann den Confed Cup und verschwand danach aus dem Nationalteam. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe, auch bezogen auf Rassismus.
Publiziert: vor 1 Minute
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Kerem Demirbay ist enttäuscht vom DFB und will nie wieder für Deutschland spielen.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts

  • Kerem Demirbay rechnet mit dem DFB ab und will nie wieder für Deutschland spielen
  • Der Ex-Nationalspieler glaubt, dass sein Türkei Tattoo bei seiner Nichtnominierung eine Rolle spielte
  • Demirbay spricht auch von Rassismus in Deutschland
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Kerem Demirbay (33) rechnet mit dem DFB endgültig ab. Im Interview mit dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu erzählt der Mittelfeldspieler, dass er eigentlich immer für die Türkei spielen wollte. Eineinhalb Jahre habe er versucht, beim türkischen Verband eine Chance zu bekommen. Weil es nicht klappte, entschied er sich schliesslich für Deutschland und bereut es nun. «Ich würde nie wieder für Deutschland spielen, selbst wenn sie mich jetzt anrufen würden», sagt Demirbay.

2017 wurde Demirbay von Trainer Joachim Löw erstmals aufgeboten. Bei seinem Debüt gegen Dänemark kam er für 13 Minuten zum Einsatz. Wenige Wochen später reiste er mit Deutschland an den Confed Cup nach Russland. Im Gruppenspiel gegen Kamerun traf er beim 3:1-Sieg zum 1:0.

Wegen eines Türkei-Tattoos aussortiert?

Doch ausgerechnet der Torjubel soll für Demirbay zum Problem geworden sein. Er zog sein Trikot aus, dabei wurde das Türkei-Tattoo auf seinem rechten Schulterblatt sichtbar. Danach sei er nie mehr aufgeboten worden. «Und was mich am meisten traurig macht ist, dass ich während meiner gesamten Karriere nur deshalb beim DFB-Team rausgeworfen wurde, weil ich dieses Trikot ausgezogen habe», sagt er.

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Der Ex-Profi von Hoffenheim und Bayer Leverkusen sieht darin auch ein Zeichen von Rassismus. «In Deutschland gibt es ohnehin viel Rassismus gegen uns. Das ist eine Tatsache», erklärt er. Er habe sich als Ausländer behandelt gefühlt, obwohl er in Deutschland geboren und aufgewachsen sei.

Seine Enttäuschung ist allerdings nicht neu: Bereits 2025 sagte Demirbay, er würde lieber mit seiner Familie in die Ferien fliegen, als für Deutschland an einer WM zu spielen. Heute ist seine Haltung noch deutlicher: «Mein Blut ist türkisch. Mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Türkin – ich bin ein Türke.»

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