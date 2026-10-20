Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger sind verliebt wie am ersten Tag. Kurz nachdem er als Deutschland-Trainer entlassen wurde, haben die beiden in romantischer Kulisse zur grossen Hochzeitsparty eingeladen.

Darum gehts Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger haben noch einmal geheiratet

Ihre romantische Hochzeitsparty fand am Gardasee statt

Die beiden sind seit 2022 ein Paar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bereits im Januar haben Julian Nagelsmann (39) und Lena Wurzenberger (33) im engsten Familienkreis in Österreich Ja zueinander gesagt. Damals war Nagelsmann noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft und blickte voller Vorfreude in Richtung WM. Diese hat mit einer blamablen Pleite im Sechzehntelfinal und seiner Entlassung geendet.

Die Enttäuschung ist längst vergessen. Denn schon kurz danach hatte Nagelsmann wieder Grund zur Freude. Wie die «Bild» berichtet, haben er und seine Frau noch einmal ihre Liebe gefeiert. Und das bereits Mitte August in einem romantischen Hotel am Gardasee. Über 40 Familienmitglieder und enge Freunde hat das Paar zur geheimen Hochzeitsfeier eingeladen.

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Damit Nagelsmann und Wurzenberger diese auch wirklich geniessen konnten, haben sie die Villa Arcadio, ein ehemaliges Kloster, kurzerhand für zwei Tage komplett gemietet. Keine anderen Gäste waren vor Ort, einzig ihre Liebsten haben die Zeit mit dem Paar verbracht. Bei der privaten Trauungszeremonie trug die Braut gemäss «Bild» ein weisses Kleid und der Bräutigam einen sommerlichen Anzug in der gleichen Farbe.

Seit 2022 ein Paar

Nagelsmann und Wurzenberger sind seit 2022 ein Paar. Ihre Beziehung sorgte zu Beginn für Schlagzeilen, da Nagelsmann damals noch Trainer des FC Bayern war und Wurzenberger als «Bild»-Journalistin regelmässig über den Klub schrieb. Inzwischen ist das kein Thema mehr, beide arbeiten längst nicht mehr im damaligen Job. Und ihrer Liebe hat es keinen Abbruch getan.

Während es für Wurzenberger die erste Ehe ist, war Nagelsmann davor schon mit seiner Jugendliebe Verena verheiratet. Die beiden waren 15 Jahre ein Paar, vier davon verheiratet, und haben zwei Kinder.