1/14 Junior Zé (19) trauen sie in Basel sehr viel zu. Der Stürmer gehört zu den Top 3 der grössten Schweizer Talente. Foto: Pius Koller

Sven Schoch Reporter Sport

Basel

Arlet Junior Zé (19), offensives Mittelfeld, Stürmer: Dem Talent aus dem GC-Nachwuchs trauen diverse Experten beim FC Basel den grossen Sprung zu. Im letzten Sommer hat Junior Zé seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Ein Zehenbruch verlangsamte seine Entwicklung. Das Potenzial des 19-Jährigen ist überdurchschnittlich. Kenner der Szene zählen ihn zu den Top 3 der grössten Schweizer Nachwuchshoffnungen.

Servette

Loun Srdanovic (18), Verteidiger: Ein nächstes Juwel aus der Genfer Nachwuchs-Pipeline. 2023 gehört Srdanovic beim Titelgewinn der U18 als 16-Jähriger zum Stamm. In der Super League kommt der Servette-Junior erst auf 12 Minuten, aber in naher Zukunft werden auch auf oberstem Level mehr Kilometer dazukommen. Zuletzt stand er im Schatten des diskussionslos gesetzten Japaners Keigo Tsunemoto, der neu für den FC Basel verteidigen wird. Sein Plus: eine herausragende Mentalität.

YB

Rhodri Smith (18), linker Aussenverteidiger: Der 1,85 Meter grosse Jüngling gehört auf jeden Scouting-Report, zumal in der Schweiz starke Linksverteidiger zuletzt nicht im Übermass vorhanden waren. Mit Rhodri Smith plant YB langfristig. Aktuell hat er mehr Champions-League-Minuten (28) vorzuweisen als Präsenzzeit in der Super League.

Lugano

Ilija Maslarov (18), defensiver Mittelfeldspieler: Der Teenager wird auch in der kommenden Saison einen schwierigen Stand haben, die Konkurrenz im Tessin ist im Mittelfeld gross. Die Qualität und das Auge fürs strategische Spiel besitzt Ilija Maslarov aber.

Lausanne

Beyatt Lekoueiry (20), offensiver Mittelfeldspieler: Klein, aber oho: Der 1,71-Meter-Mann kommt bereits auf neun Super-League-Partien und sieben Länderspiele für Mauretanien. Der neue Coach Peter Zeidler wird eher früher als später auf Lekoueiry setzen. Er könnte dereinst Alvyn Sanches beerben am Lac Léman.

Luzern

Andrej Vasovic (17), Mittelstürmer: FCL-Coach Mario Frick beweist immer wieder, dass Talente unter seiner Führung Fortschritte machen und zu Spielzeit kommen. Stürmer Andrej Vasovic könnte der nächste Innerschweizer Emporkömmling sein. 39 Tore in 61 FCL-Junioren-Spielen sind eine gute Empfehlung.

FCZ

Neil Volken (18), linker Verteidiger: Im Alter von 12 tritt Volken in den FCZ ein. Inzwischen ist der begabte Linksverteidiger mit einem Profi-Vertrag bis 2030 ausgestattet und gilt trotz erst 76 Super-League-Minuten als Startelf-Kandidat. Ruhig am Ball, mit Speed, strukturiert – er hat bei Coach Mitchell van der Gaag gute Karten.

St. Gallen

Alessandro Vogt (20), Mittelstürmer: bei den Tests gegen Schalke (0:1) und Darmstadt (2:4) in der Startformation und Torschütze. Angesichts der knappen Besetzung im Sturm könnte der 1,88 Meter grosse Angreifer zur überraschenden Alternative aufsteigen.

Sion

Adrien Llukes (17), Mittelstürmer: Mit 16 hat der Kosovo-Schweizer im letzten Mai in der Super League debütiert. Das bisher grösste Kompliment kommt vom ranghöchsten Sion-Vetreter. Präsident Christian Constantin über Llukes: «Er wird eine grosse Karriere machen.»

Winterthur

Ledjan Sahitaj (21), rechter Verteidiger: Im Finish der letzten Saison gehört der Kosovare zu jener Gruppe, die den Ligaerhalt schafft. Der Sparkurs Winterthurs könnte dem früheren Parma-Junior unverhofft zum Stammplatz verhelfen.

GC

Jonathan Asp Jensen (19), offensiver Mittelfeldspieler: GC wird immer jünger. Kopf der Jungmannschaft könnte die Bayern-Leihgabe Jonathan Asp Jensen werden – noch vor dem XXL-Italo-Talent Pantaleo Creti (17). Der Topskorer der Münchner Regionalliga-Equipe will seine Entwicklung vorantreiben. «Bei GC sehen wir beste Voraussetzungen», sagt Jochen Sauer, Bayerns Direktor für Nachwuchsentwicklung. In der Vorbereitung hat der Däne sein Offensiv-Potenzial bereits mehrfach demonstriert.

Thun

Franz-Ethan Meichtry (20), offensiver Mittelfeldspieler: Im letzten Sommer hat er seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben, nun steht für Franz-Ethan Meichtry nach 23 Spielen in der Challenge League der nächste Schritt bevor. Coach Mauro Lustrinelli hält viel vom Mittelfeldspieler: «Kreativ, lauffreudig, ein Strassenkicker.» Ein Akteur, der immer für eine Überraschung gut ist in der letzten Zone.