Die Begegnungen sind schon länger ausgelost, nun legt der Schweizerische Fussballverband auch die genauen Anspielzeiten der ersten Cup-Runde fest – mit einer Ausnahme.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Knapp zwei Wochen nach der Auslosung legt der Schweizerische Fussballverband die genauen Spieldaten der ersten Runde im Schweizer Cup (14.-16. August) fest. Den Auftakt in die Cup-Hauptrunde macht der FC Zürich: Das Team des neuen Trainers Marcel Koller reist am Freitagabend um 19.30 Uhr zum FC Tuggen aus der 1. Liga Classic.

Ebenfalls ein Freitagsspiel bestreitet Lausanne, das um 20.15 Uhr auf Kosova Neuchâtel (2. Liga regional) trifft – im heimischen Stade de la Tuilière: Der Unterklassige gibt das Heimrecht aus «infrastrukturellen Gründen» ab, wie der SFV mitteilt. Es ist eines von zwei Erstrunden-Spielen, das in einem Stadion der Super League stattfindet: Auch Lugano kommt gegen Vedeggio Calcio (2. Liga regional) am Sonntag um 16 Uhr zu einem Heimspiel.

Schweizer Meister kennt Spieldatum noch nicht

Etwas früher am Sonntag nimmt der FC St. Gallen seine Mission Titelverteidigung in Angriff: Die Espen bekommen es um 15 Uhr mit dem FC Thalwil aus der 1. Liga Classic zu tun. Gleichzeitig starten Sion (gegen Kerzers/2. Liga regional) und Luzern (gegen Buochs/1. Liga Classic) in ihre Cup-Kampagne.

Bereits am Samstag sind die Spiele von Servette (gegen Promotion-Ligist Bavois/genaue Spielzeit noch unbekannt), YB (um 16 Uhr gegen Liestal/2. Liga interregional), Basel (um 16 Uhr gegen Courtételle/1. Liga Classic) und GC (um 18 Uhr gegen Regensdorf/2. Liga regional) angesetzt.

Noch nicht festgelegt worden ist der Cup-Auftakt von Schweizer Meister Thun: Die Berner Oberländer stehen in den Wochen davor und danach im Europacup im Einsatz – je nach Wettbewerb und Spieldaten wird die Partie gegen Saxon-Sports aus der zweiten Liga regional kurzfristig terminiert.