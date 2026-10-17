Der FC St. Gallen zieht mit einem 2:0 gegen Rapperswil-Jona locker in den Cup-Achtelfinal ein. Captain Lukas Görtler trifft und steigt mit 52 Toren und 49 Assists zum Rekordskorer der Klubgeschichte auf.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der FC St. Gallen qualifiziert sich gegen Rapperswil-Jona quasi mühelos für den Achtelfinal. Musste der FCSG vor einem Jahr auf dem Grünfeld am Obersee noch zittern, geht es diesmal deutlich gemütlicher zu und her. Die Partie ist bereits nach 90 Minuten entschieden und nicht erst im Penaltyschiessen. Zudem erweist sich der Gegner diesmal als deutlich harmloser.

Ob der Sieg in Rapperswil wie vor einem Jahr den Grundstein für einen späteren Cup-Triumph legt? «Es ist noch ein weiter Weg. Aber ich hätte nichts dagegen», sagt Enrico Maassen (42). Ähnlich sieht es Captain Lukas Görtler (32): «Wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, will man ihn auch gewinnen. Sonst hätten wir gleich ausscheiden können. Mal schauen, wie weit es uns dieses Jahr trägt.»

«Nichts, worüber ich reden muss»

Görtler bringt den FCSG in Rapperswil mit dem ersten Treffer des Abends auf die Siegerstrasse. Gleichzeitig steigt er damit zum Rekordskorer der Klubgeschichte auf. Mit 52 Toren und 49 Assists kommt er nun auf insgesamt 101 Skorerpunkte. «Das hört sich gut an und macht mich stolz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal bei irgendeinem Profiverein als Alltime-Skorer eingehe», sagt er zu Blick.

Spätestens mit dem Cupsieg hat sich Görtler bereits in der Geschichte des FCSG verewigt. Mit seinem neuen Rekord zementiert er seinen Legendenstatus bei den Ostschweizern weiter. Mit dem Begriff «unsterblich» kann der Oberfranke allerdings wenig anfangen. «Das ist nichts, worüber ich reden muss. Ich orientiere mich nicht an solchen Adjektiven. Ich bin hier so weit gekommen, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Das will ich auch weiterhin tun. Denn so bereitet es mir viel Spass.»

Coach freut sich mit Captain

Ein Kompliment gibt es für Görtler auch von Trainer Maassen. «Er ist eines unserer Gesichter und unglaublich wichtig für uns – auf dem Feld, aber auch in der Kabine.» Noch mehr als über Görtlers Rekord freut sich der Coach allerdings darüber, dass der Captain nach einer Ecke getroffen hat: «Wir haben die grossen Kerle bei unseren Standards in den letzten Wochen etwas vermisst. Jetzt sind sie wieder zurück und man merkt: Unsere alte Stärke ist wieder da.»

Tatsächlich haben die Espen nach einem schwierigen Spätsommer im Herbst wieder in die Spur gefunden. Der Sieg gegen Rappi ist bereits der dritte in Folge. «Wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl nach Bern zu YB. Da gilt es wieder zu beweisen, dass wir eine Serie fortführen können. Denn ansonsten ist die Serie schon wieder kaputt», sagt St. Gallens neuer Rekordskorer Görtler.