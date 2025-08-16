Ludovic Magnin (46) warnt vor dem Cup-Auftakt gegen Biel davor, bereits an die Playoffspiele gegen Kopenhagen zu denken. Und stellt Neuzugang Moritz Broschinski (24) seine ersten Minuten in Aussicht.

1/6 Ludovic Magnin steht vor seinem ersten Cup-Einsatz als FCB-Trainer. Foto: Pius Koller

Darum gehts FCB-Trainer Magnin will gegen Biel keine B-Mannschaft aufstellen

Neuer Hybridrasen im St. Jakob-Park für Champions-League-Spiel getestet

Rund 14'000 Tickets für das Cup-Duell gegen Biel verkauft

Lucas Werder Reporter Fussball

Ein Cup-Duell gegen einen Drittligisten vier Tage vor dem so wichtigen Playoff-Duell gegen Kopenhagen? Eigentlich die perfekte Gelegenheit, um einige Stammkräfte zu schonen. Doch FCB-Trainer Ludovic Magnin (46) stellt vor der 1.-Runden-Partie gegen Biel klar: «Wir werden sicherlich nicht mit einer B-Mannschaft antreten.»

Magnin spricht vom «schwierigst möglichen Los», das die Basler mit dem Cupfinal-Gegner hätten ziehen können. «Es besteht die Gefahr, dass wir die Champions League bereits im Kopf haben», merkt der Lausanner zudem an. Gleichzeitig sei aber auch klar, dass sein Team weiterkommen werde, wenn es sein Spiel durchziehe. «Wir kennen die Kräfteverhältnisse», so Magnin.

Vielleicht nicht von der Qualität des Gegners, aber aufgrund der Unterlage ist das Duell am Samstagabend (20.30 Uhr) die ideale Hauptprobe für das Heimspiel gegen Kopenhagen am Mittwoch. Diese Woche ist im St. Jakob-Park der neue Hybridrasen fertig verlegt worden. Am Samstagmorgen wird Magnins Team darauf eine kurze Einheit absolvieren, bevor es am Abend gegen den Promotion-League-Klub geht.

Broschinski ist ein besonderer Neuzugang

Dass die Basler in der Cupfinal-Neuauflage zu Hause antreten dürfen, haben sie dem FC Biel zu verdanken. Weil die Tissot Arena derzeit umgebaut wird, haben die Seeländer ihr Heimrecht an den FCB abgetreten. Dieser bekommt so nicht nur die Möglichkeit, den neuen Hybridrasen vor dem Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen ein erstes Mal zu testen, sondern streicht auch sämtliche Matcheinnahmen ein. Immerhin rund 14'000 Tickets haben die Basler bis Freitagmittag abgesetzt.

Zu seinem FCB-Debüt könnte gegen Biel Neuzugang Moritz Broschinksi (24) kommen. «Er ist spielberechtigt und einsatzbereit», kündigt Magnin an. «Er hat in dieser Saison zweimal von Beginn an in der 2. Bundesliga gespielt. Darum ist er nicht wie andere neue Spieler, die zwei, drei Monate brauchen, um fit zu werden», so der FCB-Trainer.