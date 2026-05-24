Léo Besson – Note 4

Der SLO-Goalie ist bei den drei Toren der St. Galler machtlos. In der 18. Minute hält er sein Team mit einer Glanzparade gegen einen wuchtigen Schuss von Carlo Boukhalfa im Spiel, in der 28. Minute dann mit etwas Glück gegen Tom Gaal. In der 53. Minute kommt er gut heraus, um einen Fehler von Breston Malula gegen Aliou Baldé zu korrigieren. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Genfer hat sein Spiel gemacht.

Nicola Sutter – Note 3

Der Kapitän wird von allen Seiten bedrängt und hin und her geschoben und hat einen schwierigen Start in die Partie, bevor er im weiteren Verlauf des Spiels mehr oder weniger seine Position behaupten kann.

Breston Malula – Note 2

Der bei YB ausgebildete Innenverteidiger ist direkt an zwei der drei Tore der Espen beteiligt (ein verursachter Elfmeter und ein Fehlpass beim 3:0) und erlebt somit nicht die erhoffte Rückkehr ins Wankdorf. Sein Fehler ermöglicht es zudem Aliou Baldé, zum Tor durchzustürmen.

Théo Barbet – Note 2

Ein schwieriges Spiel für den französischen Verteidiger, der sich im Zweikampf schwertut, insbesondere gegen Alessandro Vogt. Ein Ballverlust seinerseits ermöglicht den St. Gallern einen Konter, bei dem sie beinahe das 0:2 erzielen. Ein Moment der Unachtsamkeit führt wenige Minuten später (37.) zu einer ähnlichen Situation. Er wird in der 71. Minute durch Patrick Sutter ersetzt.

Issa Kaloga – Note 3

Der rechte Mittelfeldspieler von SLO hat sich im Hinblick auf einen möglichen Wechsel in die Super League in diesem Sommer nicht unbedingt ins rechte Licht gerückt. Beim 1:0 liess er Aliou Baldé allein stehen und zeigt anschliessend trotz mehr Platz in der zweiten Halbzeit nur sehr wenige Offensivaktionen.

Bastien Conus – Note 3

Von Haus aus ist er linker Aussenverteidiger, spielt aber seit Anfang Mai im Mittelfeld. Er verfügt zwar über die technischen Fähigkeiten, kann seine Offensivkollegen jedoch nicht in Szene setzen. Wenige Sekunden vor dem 1:0 gelingt es ihm nicht ganz, die Gefahr zu bannen. Nach einem guten Pass von Breston Malula verfehlt er knapp das Tor (51.), bevor er Vasco Tritten im Strafraum findet (70.). Ein Spiel, das zwischen guten und weniger guten Phasen schwankt.

Nehemie Lusuena – Note 3

Macht viel Spielaufbau, aber mit vielen technischen Fehlern. In guter Position verpasst er bei 2:0 (86.) den entscheidenden Schuss.

Landry Nomel – Note 3

Zweimal kommt er in gute Schussposition, doch beide Schüsse gehen am Tor vorbei (19. und 53. Minute). Ansonsten ist er auf seiner linken Seite kaum zu sehen. Allerdings haben ihm die St. Galler Verteidiger logischerweise keinen Raum gelassen, sich zu entfalten. In der 81. Minute wird er durch François Mendy ersetzt.

Vasco Tritten – Note 4

Der Genfer Flügelspieler, der in den letzten Wochen in Hochform war, kann den SLO nicht zum Sieg führen. Sein Druck auf den St. Galler Torhüter zahlt sich jedoch aus, da dieser kurz vor der Pause vom Platz gestellt wird und die Waadtländer so an eine Aufholjagd glauben können (43.). Nach einer guten Vorlage von Bastien Conus trifft sein Schuss den Pfosten (70.). Nachdem er der beste Offensivspieler seiner Mannschaft gewesen ist, wird er in der 88. Minute durch Nathan Garcia ersetzt.

Malko Sartoretti – Note 3

Der zweite Final für den Stürmer aus dem Waadtland, aber immer noch kein Pokal. Nachdem er in der 6. Minute wegen übermässigen Einsatzes verwarnt worden ist, hat er es gegen die robuste St. Galler Abwehr schwer. Nach einem von ihm verursachten Freistoss – obwohl dieser aus grosser Entfernung erfolgt – gehen die St. Galler in Führung.

Keasse Bah – Note 3

Ein guter Steilpass auf Landry Nomel in der 20. Minute, zwei Aktionen, die zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem gut getimten Dribbling eingeleitet werden, und sonst nichts. Insgesamt also ein zu unauffälliges Spiel des jungen Ivorers.

Die FCSG-Noten

Lukas Watkowiak – Note 3

Bringt seine Elf mit einem Riesenbock in die Bredouille. Hat Glück, dass der Schiri einen fragwürdigen Penalty für den FCSG pfeift und die Espen früh erlöst werden.

Tom Gaal – Note 5

Sagte nach dem Halbfinal-Sieg gegen Yverdon zu Hüppi, dass man den Kübel jetzt holen werde. Hielt Wort. Torschütze. Neben Stanic der beste St. Galler auf dem Feld.

Jozo Stanic – Note 5

Kriegt früh auf die Socken, beisst aber auf die Zähne, geht in jedem Zweikampf, als hinge sein Leben davon ab.

Chima Okoroji – Note 4

Spielt zwölf Pässe ins Angriffsdrittel, seine langen Bälle aber finden selten einen Adressaten.

Hugo Vandermersch – Note 4

Gewinnt mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe. Hat Glück, dass SLO die Chance in der ersten Halbzeit nicht nützt.

Lukas Görtler – Note 5

Steht früher auf als gewohnt, schläft unter der Woche schlecht, ist beim Penalty nervös. Verwandelt aber sicher und ist nun der wohl grösste Spieler der Vereinsgeschichte.

Felix Daschner – Note 4

Hat bloss 30 Ballkontakte, was für einen Sechser wenig ist. Stark, wie er in der zweiten Halbzeit auf Boukhalfa ablegt und fast den zweiten Treffer vorbereitet.

Carlo Boukhalfa – Note 4

Hat die Chance zum 2:0, vergibt aber kläglich. Nicht ganz so dominant wie in der Super League.

Mihailo Stevanovic – Note 5

Dass er ein guter Kicker ist, ist bekannt. Dass er auch auf links spielen kann, hat er in den letzten Tagen bewiesen.

Alessandro Vogt – Note 4

Bitter für den Shootingstar. Wird ausgewechselt, weil Watkowiak rot sieht. Zuvor nicht mit dem ganz grossen Einfluss.

Aliou Baldé – Note 5

Der Wirbelwind bereitet den ersten Treffer per Kopf vor, holt den Penalty raus. Starker Auftritt.