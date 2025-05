Ein Berner pfeift den Cupfinal zwischen Biel und Basel

1/2 Darf zum Abschied den Cupfinal pfeifen: Stefan Horisberger. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Am 1. Juni um 14 Uhr wird der 100. Cupfinal angepfiffen. Der FC Basel und der FC Biel-Bienne duellieren sich im Wankdorf in Bern um den Titel.

Nun hat der Schweizerische Fussballverband bekanntgegeben, wer dieses Jubiläumsspiel leiten darf. Die Ehre wird Stefan Horisberger zuteil. Der 36-jährige Berner Oberländer wird von Nicolas Müller und Leroy Hartmann assistiert. Als vierter Offizieller amtet Luca Piccolo, Ersatzschiedsrichter ist Chrstophe Loureiro.

Zudem wurde auch bestimmt, wer als VAR vor den Bildschirmen sitzen wird. Es ist Fedayi San, der Unterstützung von Johannes von Mandach bekommt.

Für Horisberger wird es ein besonderer Einsatz. Denn Anfang Jahr hat er entschieden, nach dieser Saison als Spitzenschiedsrichter aufzuhören. Damit wird der Final zu seiner Dernière. Seit 2019/20 hat Horisberger über 80 Partien in der Super League geleitet. Bereits ab 2015/16 hat er in der Challenge League gepfiffen, dort kommt er auf über 70 Partien. Hinzu kommen 25 Cupspiele. Der Final wird in diesem Wettbewerb sein 26. Einsatz.