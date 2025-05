1/5 Pia Sundhage hat das Nati-Aufgebot bekanntgegeben. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Bevor der volle Fokus auf der Heim-EM (2. bis 27. Juli) liegt, bestreitet die Frauen-Nati noch zwei Partien in der Nations League, in der der Schweiz der Abstieg in die Liga B droht. Trainerin Pia Sundhage hat nun das Kader dafür bekanntgegeben. Ein prominenter Name fehlt erneut: Alisha Lehmann (26). Sie hat vorerst keinen Platz bekommen, weil sie bei Juventus kaum gespielt hat und sich auch mit kleinen Verletzungen rumschlagen musste.

Lehmann ist wie FCB-Spielerin Coumba Sow (30) auf Pikett. Gleiches gilt auch für die beiden Youngsters Naomi Luyet und Noemi Ivelj, für die eine Nati-Rückkehr noch zu früh kommt. Beide gaben am Samstag im Final-Rückspiel zwischen YB und GC ihr Comeback. Sind beide wieder 100 Prozent fit und haben sie ihren EM-Platz aber auf sicher. Ebenfalls fehlt Abwehrchefin Luana Bühler (29), die wegen einer Verletzung noch nicht spielbereit ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Xhemaili kehrt zurück

Dafür ist mit Riola Xhemaili (22) eine Spielerin dabei, die schon länger nicht mehr für die Nati aufgeboten wurde. Aufgrund ihrer Skorerqualitäten wird die Mittelfeldspielerin von PSV Eindhoven ihre Chance erhalten. Auch Verteidigerin Nadine Riesen ist wieder im Aufgebot dabei.

Pia Sundhage betont auf der Pressekonferenz aber, dass dieses Kader nicht dasjenige ist, welches sie auch an die EM mitnehmen wird. Die Tür für nicht aufgebotene Spielerinnen sei weiterhin offen. Sie plant, mit rund 30 Spielerinnen in die Vorbereitung am 9. Juni zu starten, das finale Schweizer EM-Kader gibt die Schwedin am 23. Juni bekannt.

In der Nations League trifft die Nati am 30. Mai (21.10 Uhr) auswärts auf Frankreich. Vier Tage später empfängt man in Sion (20 Uhr) die Norwegerinnen. Die Nati braucht zwingend Punkte, will sie den Abstieg aus der Liga A verhindern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos