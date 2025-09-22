Zwei Ex-Nati-Spieler werden TV-Experten

Zwei ehemalige Schweizer Nati-Spieler haben einen neuen Job. Sie werden TV-Experten beim Sender Blue.

Dzemaili hat 69 Länderspiele absolviert, Lang war 31 Mal für die Nationalmannschaft im Einsatz

Zwei Neuzugänge bei Blue. Wie der TV-Sender mitteilt, stossen die beiden ehemaligen Schweizer Nationalspieler Blerim Dzemaili (39) und Michael Lang. (34) zu seinem Expertenteam. «Die beiden stehen insbesondere rund um die Uefa Europa League und die Uefa Conference League im Einsatz und analysieren das Abschneiden der drei Schweizer Vertreter Basel, YB und Lausanne», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

FCZ-Urgestein Dzemaili ist 69 Mal für die Nati aufgelaufen und hat im Ausland unter anderem für Parma, Napoli und Bologna (alle Italien) sowie Galatasaray (Türkei) gespielt. Er bringe nicht nur viel Erfahrung mit, «sondern auch eine internationale Perspektive in die Berichterstattung», schreibt Blue. Der 31-fache Nationalspieler Lang ist derzeit Sportchef bei Challenge-League-Klub Wil und bringt vor allem viel Wissen über die deutsche Bundesliga mit, wo er für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen spielte.

«Beide bringen eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen mit, die für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer von unschätzbarem Wert sind», freut sich Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG über die Neuzugänge. «Zusammen mit Alex Frei und Daniel Gygax stehen sie für die volle Expertenpower an den hoffentlich magischen Schweizer Abenden.»