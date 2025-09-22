DE
Zwei Ex-Nati-Spieler werden TV-Experten

Zwei ehemalige Schweizer Nati-Spieler haben einen neuen Job. Sie werden TV-Experten beim Sender Blue.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
1/4
Verstärken das Blue-Expertenteam: Blerim Dzemaili und ...
Darum gehts

  • Blerim Dzemaili und Michael Lang verstärken das Expertenteam von Blue
  • Beide bringen internationale Erfahrung und Fachwissen in die TV-Berichterstattung ein
  • Dzemaili hat 69 Länderspiele absolviert, Lang war 31 Mal für die Nationalmannschaft im Einsatz
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Zwei Neuzugänge bei Blue. Wie der TV-Sender mitteilt, stossen die beiden ehemaligen Schweizer Nationalspieler Blerim Dzemaili (39) und Michael Lang. (34) zu seinem Expertenteam. «Die beiden stehen insbesondere rund um die Uefa Europa League und die Uefa Conference League im Einsatz und analysieren das Abschneiden der drei Schweizer Vertreter Basel, YB und Lausanne», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

FCZ-Urgestein Dzemaili ist 69 Mal für die Nati aufgelaufen und hat im Ausland unter anderem für Parma, Napoli und Bologna (alle Italien) sowie Galatasaray (Türkei) gespielt. Er bringe nicht nur viel Erfahrung mit, «sondern auch eine internationale Perspektive in die Berichterstattung», schreibt Blue. Der 31-fache Nationalspieler Lang ist derzeit Sportchef bei Challenge-League-Klub Wil und bringt vor allem viel Wissen über die deutsche Bundesliga mit, wo er für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen spielte.

«Beide bringen eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen mit, die für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer von unschätzbarem Wert sind», freut sich Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG über die Neuzugänge. «Zusammen mit Alex Frei und Daniel Gygax stehen sie für die volle Expertenpower an den hoffentlich magischen Schweizer Abenden.»

In diesem Artikel erwähnt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Werder Bremen
Werder Bremen
Europa League
Europa League
SSC Neapel
SSC Neapel
BSC Young Boys
BSC Young Boys
