Martin Andermatt empfängt uns in seinem neuen Zuhause, der Lounge von Yverdon Sport, im ersten Stock des Stade Municipal. Der 64-jährige Zuger spricht ein sehr gutes Französisch, obwohl er nie in der Westschweiz trainiert oder gespielt hatte, bevor er diesen Sommer in Yverdon als technischer Direktor unterschrieb. Nach drei Jahren im Nachwuchs bei Basel fiel sein Profil dem Yverdon-Besitzer Jamie Welch auf, der ihm vorschlug, ihn im Sommer als technischen Direktor einzustellen.

Martin Andermatt, was für eine Überraschung, Sie hier im Stadion von Yverdon Sport zu sehen! Was haben Sie gedacht, als Sie kontaktiert wurden?

Martin Andermatt: Ich war sehr zufrieden mit den ersten Gesprächen mit dem Präsidenten Jamie Welch. Ich hatte keine Verpflichtung, nach Yverdon zu kommen, ich musste nur überzeugt werden. Dann habe ich ihn gefragt, was er machen will, das hatte oberste Priorität. Was ich will, spielt keine Rolle, wenn ich nicht mit dem Verein abgestimmt bin. Wenn ich nur für fünf Monate komme und dann wieder gehe, was nützt mir das? Diese Gespräche haben mich beruhigt. Yverdon will langfristig etwas aufbauen.

Das war die grosse Frage nach dem Abstieg, wie Sie wissen. Jeder fragte sich, ob der Besitzer und Präsident Jamie Welch gehen würde. Der Wille, wieder in die Super League aufzusteigen, und Ihr Engagement beweisen das Gegenteil.

Ich bin nicht gekommen, um zu sagen, dass dieses oder jenes nicht in Ordnung ist und man alles ändern muss. Ich möchte natürlich meine Ideen einbringen, aber nicht alles revolutionieren. Und ja, ich wurde davon überzeugt, dass ich mich in ein langfristiges Projekt einbringen kann.

Ihre Aufgabe ist es, die Akademie zu strukturieren, die Trainer auszubilden und die Zukunft vorzubereiten?

Wir haben zwei Leiter der Akademie, Mustafa Sejmenovic und Modou Boye, die einen tollen Job machen und das Umfeld viel besser kennen als ich. Ich bin für den gesamten Bereich zuständig, zu dem die Akademie, die zweite Mannschaft, die Mädchen und die Jungen gehören.

Wie war Yverdon für Sie von aussen betrachtet?

Ein Verein, der wie eine kleine Festung wirkte, die man um jeden Preis verteidigen musste, und Spieler, die sich voll und ganz einsetzten. Das war wirklich das Gefühl, das ich als Spieler hatte und auch heute noch, wenn ich manchmal durch die Stadt gehe, habe ich dieses Gefühl. Hier gibt es eine Identität.

Es ist eine andere Sprache, eine andere Mentalität.

Aber ich hatte nie ein Problem damit. Wenn du in Zug lebst und in Basel arbeitest, ist das auch eine andere Mentalität. Es ist der Fussball, der mich interessiert. Sobald ich gemerkt habe, dass es hier die Möglichkeit gibt, gut zu arbeiten, habe ich ja gesagt. Wenn ich das nicht gespürt hätte, wäre ich schlicht und einfach nicht gekommen.

Ist die Mentalität in der Deutschschweiz wirklich anders als in der Romandie?

Ich bin kein Mann, der gerne verallgemeinert, aber ja, es gibt einen Unterschied. Hier sind die Leute nett, wirklich menschlich, aber ich habe schon bemerkt, dass, wenn ich jemandem sage, dass er etwas tun soll, er mich fragt, warum. Das ist schon ein Unterschied (lacht). Aber ansonsten sind die Regeln im Fussball überall die gleichen. Die Zweikämpfe, das Eins gegen Eins. Du musst gewinnen. Du willst gewinnen. Mein Job ist es, den gemeinsamen Weg zu schaffen, es ist nicht, abends zu kommen, sich zwei Trainingseinheiten anzuschauen und zu sagen, dass das nicht gut ist. Ich bin auch am Morgen hier und tausche mich ständig mit den Kollegen aus, weil ich die Mentalität hier lernen muss. In der Zentralschweiz ist es anders als in Basel. Und in Basel ist es nicht wie hier, nicht wie in Sion, das noch anders ist als Lausanne. Ich bin noch in der Lernphase, ich rede viel, ich muss die Region, die Spielerinnen und Spieler spüren.

Wie ist Ihre Beziehung zu Adrian Ursea, dem Trainer der ersten Mannschaft?

Als Erstes bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, dass ich als technischer Direktor hier bin. Ich kann die Leute nicht davon abhalten, zu denken, dass Martin Andermatt, wenn er irgendwo auftaucht, irgendwann als Trainer fungieren wird. Aber das ist ein Nein, ein Nein und ein Nein. Er war bereits im Amt und ich habe seine Arbeitsweise kennengelernt. Wir sprechen regelmässig miteinander, wir machen Meetings, aber ich sage nicht meine Meinung darüber, wie die erste Mannschaft spielt. Das verbiete ich mir selbst. Wenn ich mit ihm spreche, geht es um die Zukunft, um einen Spieler aus unserer Akademie, der es in die erste Mannschaft schaffen könnte. Er leistet hervorragende Arbeit.

Eine letzte Frage: Sie waren bei GC, YB und Basel. Welcher ist Ihr Herzensverein?

Niemand glaubt mir, wenn ich diese Frage beantworte, aber ich werde Ihnen die einzige Wahrheit sagen. Von dem Moment an, in dem ich zu einem Verein komme und meinen Vertrag unterschreibe, bis zum Tag, an dem wir uns am Ende die Hände schütteln, identifiziere ich mich voll und ganz und gebe alles. Das war schon immer so. Und das ist auch jetzt noch so.