Über zwei Jahrzehnte nach den Duellen in der Champions League trifft der FC Thun wieder auf Ajax Amsterdam. Trainer Gian-Luca Privitelli lässt sich von der Historie aber nicht beirren.

Darum gehts In der Conference League trifft Thun erneut auf Ajax

2005 verlor Thun in der Champions League beide Duelle

Privitelli will offensiv spielen, Roth sieht Chancen auf Punkte

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

21 Jahre ist es her, seit der FC Thun in der Champions League unter Trainer Urs «Longo» Schönenberger (67) zweimal auf Ajax Amsterdam traf – und zweimal verlor. Nun kehren die Berner Oberländer zurück in die niederländische Metropole.

Für einige im Verein ist das Duell in der Conference League eine besondere Zeitreise: Der jetzige Präsident Andres Gerber (53) und Assistenztrainer Nelson Ferreira (44) standen 2005 noch selber auf dem Platz in der Johan-Cruyff-Arena, heute reisen sie in anderer Rolle mit. Der aktuelle Trainer Gian-Luca Privitelli (48) stellt klar: «Die Vorfreude ist bei uns allen riesig. Es ist fast schon surreal, wenn man hier hinfährt.»

Privitelli sieht die Gefahr, «in Ehrfurcht zu erstarren»

Nach dem Sieg gegen die schottischen Hearts wartet am Donnerstagabend ein ganz anderes Kaliber. Und damit auch eine Gefahr, die Privitelli offen anspricht: dass seine Mannschaft vor dem grossen Namen und der imposanten Kulisse in Ehrfurcht erstarrt. «In Twente war das ein bisschen so», erinnert sich der Coach.

Trotzdem will Thun im vierten Spiel der Conference-League-Gruppenphase frech auftreten. Von einem blossen Bonusspiel will man nichts wissen. «Wir werden nicht den Bus parkieren. Wir probieren auch hier, unser Spiel zu spielen, und gehen voll drauf. Das ist unsere DNA, und die verlieren wir nicht», stellt Privitelli klar.

Roth spürt, «dass etwas möglich ist»

Ähnlich tönt es auch beim Thuner Eigengewächs Justin Roth (26). Der Mittelfeldspieler hat Ajax jüngst gegen Den Haag beobachtet und gespürt, «dass etwas möglich ist». Zwar müsse man international auch einmal leiden und kompakt stehen, doch die eigene Spielart will auch er durchziehen.

Dass auf der anderen Seite Stars wie Julian Brandt (30) oder Marc-André ter Stegen (34) stehen, spiele dabei keine Rolle. Trotzdem: «Deren Trikot würde der eine oder andere von uns sicher gerne ergattern», sagt Roth.

Noch schöner als ein Erinnerungsstück im Gepäck wäre für die Berner Oberländer aber etwas anderes: Nach den zwei Niederlagen von 2005 die ersten Punkte gegen den Riesen aus Amsterdam zu holen.

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